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TAJS50/00
บ้านคือที่สำหรับเพลงของคุณ
ผ่อนคลายด้วยลำโพง Bluetooth ที่ให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่บ้าน คุณจะได้เวลาการเล่น 20 ชั่วโมงและฟังก์ชันแบตเตอรี่สำรอง เนื้อผ้าลำโพงผลิตจากผ้าขนสัตว์และแผ่นด้านบนทำจากเหล็กขัดเงาช่วยเสริมการตกแต่งภายในที่เรียบง่ายที่สุด
Bluetooth®
พลังขับเสียง 30 W
ใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมง
ฟังก์ชันแบตเตอรี่สำรองในตัว
ลำโพง Bluetooth ที่กะทัดรัดนี้ได้รับการออกแบบร่วมกับ Georg Jensen ให้ความเรียบง่ายแต่โดดเด่น แผ่นด้านบนทำจากเหล็กขัดเงาตัดกับผ้าลำโพง Kvadrat อย่างสวยงาม โลโก้แบรนด์ที่พิถีพิถันสื่อถึงการทำงานร่วมกันของ Philips และ Georg Jensen ได้เป็นอย่างดี
ลำโพงหุ้มด้วยผ้าสำหรับลำโพงคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับไฮเอนด์ Kvadrat วัสดุผ้าขนสัตว์ผสมมีความโปร่งใส ทำให้เสียงส่งผ่านออกในห้องได้อย่างอิสระ
แบตเตอรี่ที่ให้คุณใช้งานได้นานถึง 20 ชั่วโมงเมื่อชาร์จจนเต็ม และระยะการทำงานไร้สายสูงสุด 20 ม. คุณสามารถจับคู่กับลำโพง Philips Georg Jensen ที่เหมือนกันเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงของคุณในระบบสเตอริโอ เพียงกดปุ่มการจับคู่ลำโพง
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