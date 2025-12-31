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  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
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  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
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  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
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ยกเลิกการผลิต

ลำโพง Philips Georg Jensen

TAJS50/00

บ้านคือที่สำหรับเพลงของคุณ

ผ่อนคลายด้วยลำโพง Bluetooth ที่ให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่บ้าน คุณจะได้เวลาการเล่น 20 ชั่วโมงและฟังก์ชันแบตเตอรี่สำรอง เนื้อผ้าลำโพงผลิตจากผ้าขนสัตว์และแผ่นด้านบนทำจากเหล็กขัดเงาช่วยเสริมการตกแต่งภายในที่เรียบง่ายที่สุด

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

บ้านคือที่สำหรับเพลงของคุณ

  • Bluetooth®

  • พลังขับเสียง 30 W

  • ใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมง

  • ฟังก์ชันแบตเตอรี่สำรองในตัว

Philips & Georg Jensen Collection

Philips & Georg Jensen Collection

ลำโพง Bluetooth ที่กะทัดรัดนี้ได้รับการออกแบบร่วมกับ Georg Jensen ให้ความเรียบง่ายแต่โดดเด่น แผ่นด้านบนทำจากเหล็กขัดเงาตัดกับผ้าลำโพง Kvadrat อย่างสวยงาม โลโก้แบรนด์ที่พิถีพิถันสื่อถึงการทำงานร่วมกันของ Philips และ Georg Jensen ได้เป็นอย่างดี

ผ้าลำโพง Kvadrat ออกแบบมาเพื่อให้เสียงทะลุออกมา

ผ้าลำโพง Kvadrat ออกแบบมาเพื่อให้เสียงทะลุออกมา

ลำโพงหุ้มด้วยผ้าสำหรับลำโพงคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับไฮเอนด์ Kvadrat วัสดุผ้าขนสัตว์ผสมมีความโปร่งใส ทำให้เสียงส่งผ่านออกในห้องได้อย่างอิสระ

ใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมง จับคู่เพื่อเสียงสเตอริโอ

ใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมง จับคู่เพื่อเสียงสเตอริโอ

แบตเตอรี่ที่ให้คุณใช้งานได้นานถึง 20 ชั่วโมงเมื่อชาร์จจนเต็ม และระยะการทำงานไร้สายสูงสุด 20 ม. คุณสามารถจับคู่กับลำโพง Philips Georg Jensen ที่เหมือนกันเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงของคุณในระบบสเตอริโอ เพียงกดปุ่มการจับคู่ลำโพง

ข้อมูลทางเทคนิค

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