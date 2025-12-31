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  • ปลดปล่อยหูของคุณ ได้ยินครบทุกเสียง
  • ปลดปล่อยหูของคุณ ได้ยินครบทุกเสียง

ใหม่

1000 seriesหูฟังไร้สายแบบเปิดหู

TAQ1040BK/70

ปลดปล่อยหูของคุณ ได้ยินครบทุกเสียง

หูฟังไร้สายแบบเปิดหูนี้ช่วยให้คุณได้ยินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว พร้อมกับฟังเพลงของคุณไปด้วย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ปลดปล่อยหูของคุณ ได้ยินครบทุกเสียง

  • สวมใส่แบบเปิดหู

  • คุณภาพเสียงสนทนาคมชัด

เสียงโดยไม่ต้องใช้หูฟัง ดีไซน์แบบเปิดหู

ด้วยช่องเสียงและอัลกอริทึมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เทคโนโลยีอะคูสติกแบบกำหนดทิศทางจะส่งเสียงเพลงตรงเข้าสู่ช่องหูของคุณ ช่วยลดเสียงรั่วและการสั่นสะเทือน พร้อมคงรายละเอียดและเสียงเบสไว้ ให้คุณได้รับประโยชน์ทั้งหมดของดีไซน์แบบเปิดหู พร้อมคุณภาพเสียงและความสบายที่ดียิ่งขึ้น

เสียงสมดุลไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกและเปิดเสียงดัง หรืออยู่ข้างในและลดเสียงลง คุณจะได้ยินเสียงที่คมชัดและสมดุลเสมอ

สวมใส่แบบเปิดหู เบา สบาย กระชับ

หูฟังแบบเปิดหูนี้เบาจนแทบไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ และยังไม่หลุดร่วงเมื่อคุณเคลื่อนไหว

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี