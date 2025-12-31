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ใหม่
TAQ1040WT/70
เปิดหูให้เป็นอิสระ ได้ยินทุกเสียง
หูฟังไร้สายแบบเปิดหูนี้ช่วยให้คุณได้ยินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว พร้อมกับเสียงเพลงของคุณ
การสวมใส่แบบเปิดหู
คุณภาพเสียงสนทนาคมชัด
ด้วยช่องเสียงและอัลกอริทึมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เทคโนโลยีอะคูสติกแบบกำหนดทิศทางจะส่งเสียงเพลงตรงเข้าสู่ช่องหูของคุณ ช่วยลดเสียงรั่วและการสั่นสะเทือน พร้อมคงรายละเอียดและเสียงเบสไว้ ให้คุณได้รับประโยชน์ทั้งหมดของดีไซน์แบบเปิดหู พร้อมคุณภาพเสียงและความสบายที่ดียิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกและเปิดเสียงดัง หรืออยู่ข้างในและลดเสียงลง คุณจะได้ยินเสียงที่คมชัดและสมดุลเสมอ
หูฟังแบบเปิดหูนี้เบาจนแทบไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ และยังไม่หลุดร่วงเมื่อคุณเคลื่อนไหว
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