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  • ปล่อยหูของคุณให้ได้ยินทุกอย่าง
  • ปล่อยหูของคุณให้ได้ยินทุกอย่าง

3000 seriesหูฟังแบบเปิดหูแบบไร้สาย

TAQ3120BK/70

ปล่อยหูของคุณให้ได้ยินทุกอย่าง

หูฟังแบบเปิดหูแบบไร้สายจะช่วยให้คุณได้ยินทั้งเสียงรอบๆ ตัวคุณขณะที่คุณดื่มด่ำกับเสียงดนตรี

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ปล่อยหูของคุณให้ได้ยินทุกอย่าง

  • การออกแบบแบบเปิดและสายคล้องคอ

  • การเล่นที่ยาวนาน

เสียงโดยไม่ต้องใช้หูฟัง ดีไซน์แบบเปิดหู

ด้วยช่องเสียงและอัลกอริทึมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เทคโนโลยีอะคูสติกแบบกำหนดทิศทางจะส่งเสียงเพลงตรงเข้าสู่ช่องหูของคุณ ช่วยลดเสียงรั่วและการสั่นสะเทือน พร้อมคงรายละเอียดและเสียงเบสไว้ ให้คุณได้รับประโยชน์ทั้งหมดของดีไซน์แบบเปิดหู พร้อมคุณภาพเสียงและความสบายที่ดียิ่งขึ้น

เสียงสมดุลไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกและเปิดเสียงดัง หรืออยู่ข้างในและลดเสียงลง คุณจะได้ยินเสียงที่คมชัดและสมดุลเสมอ

สวมใส่แบบเปิดหู เบา สบาย กระชับ

หูฟังแบบเปิดหูนี้เบาจนแทบไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ และยังไม่หลุดร่วงเมื่อคุณเคลื่อนไหว

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี