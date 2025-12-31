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  • นักเต้นตัวจิ๋ว
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  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
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  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว
  • นักเต้นตัวจิ๋ว

ลำโพงไร้สาย

TAS1000B/00

นักเต้นตัวจิ๋ว

ใส่ในกระเป๋ากางเกงก็ได้ ห้อยไว้กับกระเป๋าก็สบาย หรือจะติดกับแฮนด์จักรยานก็สะดวก เมื่อคุณต้องการเสียงเบสหนักแน่นกว่าที่โทรศัพท์ให้ได้ ลำโพงบลูทูธกันน้ำกันฝุ่นขนาดพกพาสุดล้ำนี้คือคำตอบที่ใช่สำหรับทุกจังหวะชีวิตของคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

นักเต้นตัวจิ๋ว

  • จิ๋วแต่แจ๋วด้วย Bass+

  • Auracast™ เพื่อเสียงที่ดังกระหึ่มยิ่งกว่า

  • ใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมง

  • กันน้ำกระเซ็น สายคล้องข้อมือใช้ง่าย

จิ๋วแต่แจ๋ว เสียงเบสดีกว่าที่คิด

จิ๋วแต่แจ๋ว เสียงเบสดีกว่าที่คิด

ลำโพงร่างเล็กรุ่นนี้ขับเสียงใหญ่ ดังได้ใจ ให้คุณสนุกไปกับเพลงโปรด ด้วยพลังเสียงเต็มอรรถรสสูงสุด 10 วัตต์ (5 วัตต์ RMS) พร้อมเสียงเบสหนักแน่นจากลำโพงแบบพาสซีฟและเทคโนโลยี Bass+ สุดพิเศษของเรา นอกจากนี้ยังมีไมโครโฟนในตัวสำหรับการโทรแบบแฮนด์ฟรีอีกด้วย

เล่นได้ทั้งวัน ไม่หวั่นแม้โดนฝนปรอย

เล่นได้ทั้งวัน ไม่หวั่นแม้โดนฝนปรอย

เล่นได้นานถึง 20 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ให้คุณฟังเพลงได้อย่างต่อเนื่อง สายคล้องข้อมือขนาดเล็กทนทานต่อการฉีกขาด ทำให้แขวนลำโพงไว้กับกระเป๋าเป้หรือแฮนด์จักรยานได้สบายๆ ตัวเครื่องกันน้ำกระเซ็นที่ระดับ IPX5 ช่วยป้องกันเม็ดฝนและน้ำหกใส่ การชาร์จจนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมงผ่าน USB-C

สตรีมเพลงผ่าน Bluetooth® ได้อย่างเสถียรแม้ในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน

พร้อมที่จะเล่นเพลย์ลิสต์แล้วหรือยัง การเชื่อมต่อที่เสถียรกว่าและเร็วกว่าของ Bluetooth® 5.4 นอกจากจะมีระยะการรับส่งสัญญาณที่ไกลกว่าแล้ว ยังไม่สะดุดแม้ในพื้นที่ที่มีคนอยู่มาก คุณสามารถใช้แอปคู่หู Philips Entertainment เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณได้

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. โลโก้ และคำว่า Bluetooth® นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. โลโก้ และคำว่า Auracast™ นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG, Inc

  2. การปกป้องระดับ IPX5 หมายความว่าลำโพงนี้สามารถทนต่อน้ำที่มีแรงดัน