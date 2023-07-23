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TAS1505B/00
ปาร์ตี้แบบพกพา
พกพาปาร์ตี้ไปกับคุณได้ทุกที่ด้วยลำโพง Bluetooth ที่มีขนาดเล็กพอที่จะห้อยไว้ที่ข้อมือของคุณ! ลำโพงขนาดเล็กนี้กันน้ำได้อย่างสมบูรณ์และมอบเสียงหนักแน่นอย่างน่าทึ่งสำหรับขนาดที่เล็กจิ๋ว
Bluetooth®
พลังขับเสียง 2.5 W
ใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง
กันน้ำระดับ IPX7
ลำโพง Bluetooth แบบพกพานี้กันน้ำได้ระดับ IPX7 ซึ่งหมายความว่าสามารถทนต่อการจมในน้ำลึกได้ถึง 1 เมตรนานถึง 30 นาที คุณสามารถจัดปาร์ตี้ได้ขณะอาบน้ำ ริมสระน้ำ หรือแม้กระทั่งในสระน้ำ โดยมีระยะการทำงานไร้สาย 20 ม.
เสียงยังคงชัดเจนแม้ในขณะที่คุณเล่นเพลงเสียงดัง และลำโพงแบบพาสซีฟจะเพิ่มพลังเสียงเบส คุณจะได้เวลาการใช้งานถึง 8 ชั่วโมง และการชาร์จจนเต็มจะใช้เวลาเพียง 2.5 ชั่วโมง การเชื่อมต่อ Bluetooth มีความเสถียร และการจับคู่ก็ทำได้ง่าย
ทำให้เป็นแบบของคุณ ลำโพง Bluetooth ขนาดเล็กนี้มีหลากสีสันให้คุณเลือก ให้คุณได้เล่นในสไตล์ของคุณ สายคล้องสำหรับพกพาที่เข้ากันได้ทำให้พกพาลำโพงไปได้ทุกที่ได้อย่างง่ายดาย
2.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Kaffekeld
23/07/2023
Singapore
sounds good for its size, if you can connect it
in our house, it does not connect to anything other that Apple equipment, so I had to swap it with a friends speaker. it cannot be found on my Redmi 9 phone, or on the Thinkpad.
ข้อดี
connects to iphone without any problems
ข้อเสีย
not so good if you dont own any Apple equipment
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAS1505B Wireless speaker
วันที่ใช้ 2023-06-23
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAS1505B Wireless speaker
วันที่ใช้ 2023-06-23