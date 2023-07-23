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ยกเลิกการผลิต

ลำโพงไร้สาย

TAS1505B/00

2

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ปาร์ตี้แบบพกพา

พกพาปาร์ตี้ไปกับคุณได้ทุกที่ด้วยลำโพง Bluetooth ที่มีขนาดเล็กพอที่จะห้อยไว้ที่ข้อมือของคุณ! ลำโพงขนาดเล็กนี้กันน้ำได้อย่างสมบูรณ์และมอบเสียงหนักแน่นอย่างน่าทึ่งสำหรับขนาดที่เล็กจิ๋ว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ปาร์ตี้แบบพกพา

  • Bluetooth®

  • พลังขับเสียง 2.5 W

  • ใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง

  • กันน้ำระดับ IPX7

ทนทานและกันน้ำระดับ IPX7

ลำโพง Bluetooth แบบพกพานี้กันน้ำได้ระดับ IPX7 ซึ่งหมายความว่าสามารถทนต่อการจมในน้ำลึกได้ถึง 1 เมตรนานถึง 30 นาที คุณสามารถจัดปาร์ตี้ได้ขณะอาบน้ำ ริมสระน้ำ หรือแม้กระทั่งในสระน้ำ โดยมีระยะการทำงานไร้สาย 20 ม.

ใช้งานได้ 8 ชั่วโมง การชาร์จใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง

เสียงยังคงชัดเจนแม้ในขณะที่คุณเล่นเพลงเสียงดัง และลำโพงแบบพาสซีฟจะเพิ่มพลังเสียงเบส คุณจะได้เวลาการใช้งานถึง 8 ชั่วโมง และการชาร์จจนเต็มจะใช้เวลาเพียง 2.5 ชั่วโมง การเชื่อมต่อ Bluetooth มีความเสถียร และการจับคู่ก็ทำได้ง่าย

เลือกสีสันของคุณ อวดสไตล์ของคุณ

ทำให้เป็นแบบของคุณ ลำโพง Bluetooth ขนาดเล็กนี้มีหลากสีสันให้คุณเลือก ให้คุณได้เล่นในสไตล์ของคุณ สายคล้องสำหรับพกพาที่เข้ากันได้ทำให้พกพาลำโพงไปได้ทุกที่ได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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2.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
4
3
1

23/07/2023

Singapore

Singapore

sounds good for its size, if you can connect it

in our house, it does not connect to anything other that Apple equipment, so I had to swap it with a friends speaker. it cannot be found on my Redmi 9 phone, or on the Thinkpad.

ข้อดี

connects to iphone without any problems

ข้อเสีย

not so good if you dont own any Apple equipment

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAS1505B Wireless speaker

วันที่ใช้ 2023-06-23

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAS1505B Wireless speaker

วันที่ใช้ 2023-06-23

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