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TAS2000B/00
การแสดงแสง LED
Bass+ และ Auracast™
ใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมง
สายคล้องข้อมือและกันน้ำกระเซ็น
ลำโพงแบบพกพาขนาดกะทัดรัดนี้อัดแน่นด้วยพลังเสียงสูงถึง 20 W (10 W RMS) ลำโพงแบบพาสซีฟคู่ และเทคโนโลยี Bass+ ของเราจะให้เสียงเบสที่หนักแน่นและลุ่มลึก แม้ที่ระดับความดังที่ต่ำ และยังมีไมโครโฟนในตัวเพื่อให้คุณรับสายแบบไม่ต้องถีอ
สามารถเล่นได้นานสูงสุด 20 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว คุณจึงเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ สายคล้องข้อมือช่วยให้พกพาได้ง่าย และการกันน้ำระดับ IPX5 จะช่วยป้องกันฝนและน้ำกระเซ็น การชาร์จเพียง 30 นาทีจะให้เวลาการเล่นได้นานถึง 5 ชั่วโมง และสามารถชาร์จเต็มได้ในเวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง
พร้อมที่จะเล่นเพลย์ลิสต์แล้วหรือยัง Bluetooth® 5.4 จะให้การเชี่อมต่อที่เสถียรเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น Multipoint ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® สองชิ้นได้ในคราวเดียวกัน และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพาหรือแฟลชไดรฟ์เข้ากับพอร์ต USB-A บนตัวลำโพง
ความคิดเห็น
โลโก้ และคำว่า Bluetooth® นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. โลโก้ และคำว่า Auracast™ นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG, Inc
การปกป้องระดับ IPX5 หมายความว่าลำโพงนี้สามารถทนต่อน้ำที่มีแรงดัน