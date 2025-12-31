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TAT1040WT/70
ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกที่ด้วยหูฟังไร้สายระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับการทำงานตามสภาพแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์
หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็กพร้อมจุกซิลิโคน
เคสชาร์จขนาดพกพา
การโทรที่ชัดเจน
ออกแบบตามการยศาสตร์เพื่อความสะดวกสบาย
ฟังทุกเสียงในแบบที่ควรจะเป็น หูฟังนี้ใช้ไดรเวอร์ไดนามิก 13 mm ที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อมอบประสบการณ์การฟังอันน่าทึ่ง ความสามารถในการรองรับกำลังขับสูงของไดรเวอร์ช่วยเพิ่มไดนามิกและเสียงเบส คุณจึงไม่พลาดทุกจังหวะ
ระบบควบคุมแบบสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน
อย่าปล่อยให้เสียงรอบตัวรบกวนการฟังของคุณ หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน AI ที่ช่วยกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยิน พร้อมมอบคุณภาพการโทรที่คมชัด ให้คุณและคู่สนทนาได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนทุกครั้ง
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