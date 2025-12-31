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ทุกรุ่น

  • ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่
  • ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

1000 seriesหูฟังไร้สายที่แท้จริง

TAT1120WT/70

ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกที่ด้วยหูฟังไร้สายระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับการทำงานตามสภาพแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์

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ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

  • หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็กพร้อมจุกซิลิโคน

  • เคสชาร์จขนาดพกพา

  • การโทรที่ชัดเจน

  • ออกแบบตามการยศาสตร์เพื่อความสะดวกสบาย

ไมโครโฟน AI เพื่อคุณภาพการโทรที่คมชัด

อย่าปล่อยให้เสียงรอบตัวรบกวนการฟังของคุณ หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน AI ที่ช่วยกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยิน พร้อมมอบคุณภาพการโทรที่คมชัด ให้คุณและคู่สนทนาได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนทุกครั้ง

คุยสายชัดเจน พวกเขาจะได้ยินสิ่งที่คุณพูด​

เสียงของคุณจะชัดเจนขณะคุยสาย ไมโครโฟนเฉพาะจะรับเสียงพูดของคุณ ขณะที่อัลกอริทึมลดเสียงรบกวนจะช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างบางส่วน

ไดรเวอร์ 13 mm เพื่อเสียงยอดเยี่ยมและเสียงเบสทรงพลัง

ฟังทุกเสียงในแบบที่ควรจะเป็น หูฟังนี้ใช้ไดรเวอร์ไดนามิก 13 mm ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อมอบประสบการณ์การฟังอันน่าทึ่ง ความสามารถในการรองรับกำลังขับสูงของไดรเวอร์ช่วยเพิ่มไดนามิกและเสียงเบส คุณจึงไม่พลาดทุกจังหวะ

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี