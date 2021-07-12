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ยกเลิกการผลิต
TAT1235RD/97
รักในสิ่งที่คุณได้ยิน และรูปลักษณ์ที่คุณเห็น
หูฟังอินเอียร์ให้อิสระในการใช้งานแบบไร้สายอย่างแท้จริงและเสียงคุณภาพเยี่ยมมาพร้อมความกระชับพอดี การออกแบบหูฟังขนาดเล็กที่สวมใส่ได้พอดี สามารถควบคุมการสัมผัสเพื่อฟังเพลงและการโทรได้ หูฟังที่สามารถป้องกันเหงื่อและน้ำกระเด็นนี้ช่วยให้คุณวิ่งได้อย่างอิสระ
Bluetooth®
สีแดง
คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 12 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว
เปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ต้องสัมผัส สั่งให้ Siri หรือ Google Assistant เล่นเพลง โทรหรือส่งข้อความไปหาเพื่อน ตรวจสอบสภาพอากาศ และอีกมากมาย
การควบคุมแบบสัมผัสบนหูฟังให้คุณควบคุมการฟังเพลงและการโทรของคุณได้ ให้คุณลืมความวุ่นวายจากการหาปุ่ม
1.0
จาก 5
1
วิจารณ์
quynt
12/07/2021
Việt Nam
my first bluetooth earphone ever and it is so bad
terrible sound quality, terrible sound normalization, easy to fall out from your ears, not comfortable for your ears when wear for long time, bad micro. This is my first Bluetooth earphone and I chose Philips because of its earbuds but never again
ข้อดี
none
ข้อเสีย
everything
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless
วันที่ใช้ 2020-06-12
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless
วันที่ใช้ 2020-06-12