รับประกัน 2 ปีเต็ม
TAT1320DB/70
ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกที่ด้วยหูฟังไร้สายระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับการทำงานตามสภาพแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์
หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็กพร้อมจุกซิลิโคน
เคสชาร์จขนาดพกพา
การโทรที่ชัดเจน
ออกแบบตามการยศาสตร์เพื่อความสะดวกสบาย
จุกหูฟังซิลิโคนแบบถอดเปลี่ยนได้
การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย
อย่าให้เสียงจากโลกมารบกวนการฟังของคุณ หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟน AI เพื่อกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยินและรับประกันคุณภาพการโทรที่ชัดเจน ได้ยินกันชัดเจนทุกครั้ง
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