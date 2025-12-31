รับประกัน 2 ปีเต็ม
ใหม่
TAT2020BK/70
ดื่มด่ำได้ทุกที่
อยู่ในที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟังเสมอ
สนทนาชัดเจน
เคสชาร์จขนาดพกพา
<br><br>การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบาย
หูฟังเอียร์บัดพร้อมจุกหูฟัง
ระบบควบคุมแบบสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน
อย่าปล่อยให้เสียงรอบตัวรบกวนการฟังของคุณ หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน AI ที่ช่วยกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยิน พร้อมมอบคุณภาพการโทรที่คมชัด ให้คุณและคู่สนทนาได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนทุกครั้ง
เสียงของคุณจะชัดเจนขณะคุยสาย ไมโครโฟนเฉพาะจะรับเสียงพูดของคุณ ขณะที่อัลกอริทึมลดเสียงรบกวนจะช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างบางส่วน
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