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TAT2149BK/97
จิ๋วแต่แจ๋ว
ด้วยดีไซน์ที่ใส่สบายสุดๆ หูฟังเอียร์บัด True Wireless ขนาดจิ๋วนี้ใส่สบายและทำให้คุณดูดีตลอดทั้งวัน! ให้เสียงทรงพลังเกินตัว พร้อมเสียงเบสที่เพิ่มความหนักแน่นแม้เปิดเสียงเบา จะพกออกไปข้างนอกก็ง่ายสุด ๆ เพราะเคสชาร์จขนาดกะทัดรัดสามารถคล้องกับพวงกุญแจได้ด้วย
หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงขนาดจิ๋ว
เคสชาร์จแบบพวงกุญแจ
เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
การโทรที่ชัดเจน
หูฟังเอียร์บัดไร้สายแบบอย่างแท้จริงที่เล็กที่สุดของเราโดดเด่นด้วยดีไซน์เล็กจิ๋ว กระชับพอดี ใส่สบายหูแม้ใส่ตลอดทั้งวัน ตัวหูฟังจะเกาะอยู่ที่หูชั้นนอก จึงไม่มีจุกหูฟังฝังเข้าไปในช่องหู หากต้องการความกระชับที่มากขึ้น มีปลอกซิลิโคนให้เลือกใช้สามขนาด (มีมาให้)
ไดรเวอร์ขับเสียงขนาด 10 มม. ในเอียร์บัดขนาดเล็กรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้ที่ตัวเอียร์บัดด้านซ้าย หรือผ่านแอป Philips Headphones ก็จะทำให้คุณได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้เปิดเสียงเบา
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
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