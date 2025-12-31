ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว
  • จิ๋วแต่แจ๋ว

2000 seriesหูฟังไร้สายที่แท้จริง

TAT2149BK/97

จำหน่ายในรุ่น

สีขาว
สีขาว
สีดำ
สีดำ

จิ๋วแต่แจ๋ว

ด้วยดีไซน์ที่ใส่สบายสุดๆ หูฟังเอียร์บัด True Wireless ขนาดจิ๋วนี้ใส่สบายและทำให้คุณดูดีตลอดทั้งวัน! ให้เสียงทรงพลังเกินตัว พร้อมเสียงเบสที่เพิ่มความหนักแน่นแม้เปิดเสียงเบา จะพกออกไปข้างนอกก็ง่ายสุด ๆ เพราะเคสชาร์จขนาดกะทัดรัดสามารถคล้องกับพวงกุญแจได้ด้วย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

จิ๋วแต่แจ๋ว

  • หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงขนาดจิ๋ว

  • เคสชาร์จแบบพวงกุญแจ

  • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic

  • การโทรที่ชัดเจน

หูฟังเอียร์บัดสุดจิ๋ว สวมใส่สบายสุดๆ

หูฟังเอียร์บัดสุดจิ๋ว สวมใส่สบายสุดๆ

หูฟังเอียร์บัดไร้สายแบบอย่างแท้จริงที่เล็กที่สุดของเราโดดเด่นด้วยดีไซน์เล็กจิ๋ว กระชับพอดี ใส่สบายหูแม้ใส่ตลอดทั้งวัน ตัวหูฟังจะเกาะอยู่ที่หูชั้นนอก จึงไม่มีจุกหูฟังฝังเข้าไปในช่องหู หากต้องการความกระชับที่มากขึ้น มีปลอกซิลิโคนให้เลือกใช้สามขนาด (มีมาให้)

Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

ไดรเวอร์ขับเสียงขนาด 10 มม. ในเอียร์บัดขนาดเล็กรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้ที่ตัวเอียร์บัดด้านซ้าย หรือผ่านแอป Philips Headphones ก็จะทำให้คุณได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้เปิดเสียงเบา

เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี