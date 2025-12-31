รับประกัน 2 ปีเต็ม
TAT2169BK/70
ดื่มด่ำได้ทุกที่
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกที่ด้วยหูฟังไร้สายระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับการทำงานตามสภาพแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์
หูฟังเอียร์บัดแบบไม่มีจุกหูฟัง
เคสชาร์จขนาดพกพา
การโทรที่ชัดเจน
การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย
อย่าให้เสียงจากโลกมารบกวนการฟังของคุณ หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟน AI เพื่อกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยินและรับประกันคุณภาพการโทรที่ชัดเจน ได้ยินกันชัดเจนทุกครั้ง
การควบคุมด้วยการสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย และมีเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อฟังก์ชันถูกเปิดใช้งาน
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