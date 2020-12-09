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TAT2235BK/00
นำติดตัวไปได้เสมอ
จะมีอะไรที่มีประโยชน์ไปกว่าหูฟังไร้สายที่แท้จริงที่มีเคสชาร์จที่สามารถใส่พอดีกับกระเป๋ากางเกงยีนส์แบบสลิมฟิตของคุณล่ะ หูฟังแบบอินเอียร์หูที่สามารถป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อนี้ ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมง
ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม.
Bluetooth®
ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าเคสชาร์จขนาดเล็กนี้อีกแล้ว อีกทั้งหูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ยังสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก
พร้อมออกสู่โลกภายนอกด้วยการชาร์จได้หลายครั้งในกระเป๋า คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 4 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 8 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว การชาร์จเพียง 15 นาทีด้วยเคสจะใช้งานได้นาน 1 ชั่วโมง การชาร์จเคสจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C
คุณจะได้รับเสียงที่ยอดเยี่ยมจากตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 6 มม. และคุณสามารถร็อคเพลงของคุณได้อย่างสบายที่สุดด้วยการออกแบบที่กระชับพอดีและมีน้ำหนักเบา แผ่นครอบหูฟังที่นุ่มและเปลี่ยนได้ช่วยให้คุณสวมใส่ได้พอดีกับหู
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
kai-e lele
09/12/2020
Malaysia
great music time
small compact and fit easy tips , and color so nice ... my daughters love it . it comes with indicator show battery life. also comes with type-c cable
ข้อดี
really good bass and can swift calls
ข้อเสีย
cable could be more longer,
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000 series TAT2235BL In-ear true wireless headphones
วันที่ใช้ 2020-08-09
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000 series TAT2235BL In-ear true wireless headphones
วันที่ใช้ 2020-08-09