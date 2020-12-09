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ยกเลิกการผลิต

2000 seriesหูฟังอินเอียร์แบบไร้สายที่แท้จริง

TAT2235BK/00

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

จำหน่ายในรุ่น

สีดำ
สีดำ
สีน้ำเงิน
สีน้ำเงิน
สีแดง
สีแดง

นำติดตัวไปได้เสมอ

จะมีอะไรที่มีประโยชน์ไปกว่าหูฟังไร้สายที่แท้จริงที่มีเคสชาร์จที่สามารถใส่พอดีกับกระเป๋ากางเกงยีนส์แบบสลิมฟิตของคุณล่ะ หูฟังแบบอินเอียร์หูที่สามารถป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อนี้ ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

นำติดตัวไปได้เสมอ

  • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม.

  • Bluetooth®

การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าเคสชาร์จขนาดเล็กนี้อีกแล้ว อีกทั้งหูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ยังสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก

เคสชาร์จขนาดเล็กพิเศษสำหรับเล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมง

พร้อมออกสู่โลกภายนอกด้วยการชาร์จได้หลายครั้งในกระเป๋า คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 4 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 8 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว การชาร์จเพียง 15 นาทีด้วยเคสจะใช้งานได้นาน 1 ชั่วโมง การชาร์จเคสจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C

สวมใส่ได้พอดีและสบาย

คุณจะได้รับเสียงที่ยอดเยี่ยมจากตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 6 มม. และคุณสามารถร็อคเพลงของคุณได้อย่างสบายที่สุดด้วยการออกแบบที่กระชับพอดีและมีน้ำหนักเบา แผ่นครอบหูฟังที่นุ่มและเปลี่ยนได้ช่วยให้คุณสวมใส่ได้พอดีกับหู

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

09/12/2020

Malaysia

Malaysia

great music time

small compact and fit easy tips , and color so nice ... my daughters love it . it comes with indicator show battery life. also comes with type-c cable

ข้อดี

really good bass and can swift calls

ข้อเสีย

cable could be more longer,

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000 series TAT2235BL In-ear true wireless headphones

วันที่ใช้ 2020-08-09

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000 series TAT2235BL In-ear true wireless headphones

วันที่ใช้ 2020-08-09

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