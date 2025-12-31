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  • ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่
  • ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

2000 seriesหูฟังไร้สายที่แท้จริง

TAT2320WT/70

ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกที่ด้วยหูฟังไร้สายระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับการทำงานตามสภาพแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์

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ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

  • หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็กพร้อมจุกซิลิโคน

  • เคสชาร์จขนาดพกพา

  • การโทรที่ชัดเจน

  • ออกแบบตามการยศาสตร์เพื่อความสะดวกสบาย

ระบบควบคุมแบบสัมผัส จับคู่ได้ง่าย

ระบบควบคุมแบบสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน

ไมโครโฟน AI เพื่อคุณภาพการโทรที่คมชัด

อย่าปล่อยให้เสียงรอบตัวรบกวนการฟังของคุณ หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน AI ที่ช่วยกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยิน พร้อมมอบคุณภาพการโทรที่คมชัด ให้คุณและคู่สนทนาได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนทุกครั้ง

ไดรเวอร์แบบกำหนดเอง 6 มม. เพื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมและเสียงเบสทรงพลัง

ฟังเสียงของคุณในแบบที่เสียงนั้นที่ควรจะเป็น หูฟังเหล่านี้ใช้การอออกแบบพิเศษด้วยไดรเวอร์ไดนามิกขนาด 6 มม. เพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่แท้จริงให้กับคุณ ขุมพลังที่อัดแน่นของไดรเวอร์นี้จะช่วยเพิ่มคุณภาพของย่านเสียงต่าง ๆ และเสียงเบส คุณจึงไม่พลาดทุกจังหวะที่สำคัญ

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี