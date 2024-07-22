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พบกับการโกนหนวดที่ถูกสุขอนามัย* ทุกวัน
พบกับการโกนหนวดที่ถูกสุขอนามัยทุกวันด้วย Shaving UV Cube ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากถึง 99.9%**
ช่วยฆ่าแบคทีเรียได้ถึง 99.9%**
มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อสูง
Philips Shaving UV Cube จะใช้แสง UV ในการฆ่าเชื้อชุดหัวโกนให้คุณ มีหลอดไฟ UV-C LED 3 หลอดในตัวที่จะให้แสงความยาวคลื่น 275 nm อันทรงพลังที่จะฆ่าแบคทีเรียได้ถึง 99.9%** เพื่อการโกนที่สะอาดเกลี้ยงเกลา
Shaving UV Cube จะใช้แสง UV-C ความยาวคลื่นต่ำซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่สูง UV-C นั้นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลชีพ ช่วยให้สามารถฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว และพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
Shaving UV Cube is compatible with: Series 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige and i9000 Prestige Ultra
3.0
จาก 5
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
万年青・おもと
22/07/2024
日本
シェーバーの回転を利用する洗浄方法のおかげで、電源設備の無い浴室内で洗浄でき大助かりです。
以前の貴社製シェーバは、専用電源を要したので、浴室内で洗浄できず不便でした。 この製品は、タイトルに記入した様にシェーバーの回転を利用する考案で浴室内で洗浄でき大助かりです。 感謝です。
ข้อดี
専用の電源を必要としない
ข้อเสีย
溶液が高額
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド
Date of Use 2024-06-22
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド
Date of Use 2024-06-22
たなやん
07/01/2026
日本
クィッククリーンポットの寿命
クリーンポットの寿命について製品に付属のクリーンポットが洗浄できなくなったため、もう一つ購入していたが、購入後11ヶ月でまた洗浄できなくなりました。寿命はこんなものでしょうか？
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド
Date of Use 2025-07-07
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド
Date of Use 2025-07-07
เมื่อใช้ Shaving UV Cube
ฆ่าเชื้อ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus bacteria ได้ถึง 99.9% บนพื้นผิวหัวโกนได้ภายใน 10 นาที จากการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการบุคคลที่ 3