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AccessoriesShaving UV Cube

UVC10/00

3

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

พบกับการโกนหนวดที่ถูกสุขอนามัย* ทุกวัน

พบกับการโกนหนวดที่ถูกสุขอนามัยทุกวันด้วย Shaving UV Cube ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากถึง 99.9%**

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ช่วยฆ่าแบคทีเรียได้ถึง 99.9%**

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  • มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อสูง

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Philips Shaving UV Cube จะใช้แสง UV ในการฆ่าเชื้อชุดหัวโกนให้คุณ มีหลอดไฟ UV-C LED 3 หลอดในตัวที่จะให้แสงความยาวคลื่น 275 nm อันทรงพลังที่จะฆ่าแบคทีเรียได้ถึง 99.9%** เพื่อการโกนที่สะอาดเกลี้ยงเกลา

มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อสูง

มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อสูง

Shaving UV Cube จะใช้แสง UV-C ความยาวคลื่นต่ำซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่สูง UV-C นั้นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลชีพ ช่วยให้สามารถฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว และพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ใช้ได้กับ Shaving UV Cube

ใช้ได้กับ Shaving UV Cube

Shaving UV Cube is compatible with: Series 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige and i9000 Prestige Ultra

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3.0

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100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
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2

22/07/2024

日本

日本

シェーバーの回転を利用する洗浄方法のおかげで、電源設備の無い浴室内で洗浄でき大助かりです。

以前の貴社製シェーバは、専用電源を要したので、浴室内で洗浄できず不便でした。 この製品は、タイトルに記入した様にシェーバーの回転を利用する考案で浴室内で洗浄でき大助かりです。 感謝です。

ข้อดี

専用の電源を必要としない

ข้อเสีย

溶液が高額

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド

Date of Use 2024-06-22

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド

Date of Use 2024-06-22

07/01/2026

日本

日本

クィッククリーンポットの寿命

クリーンポットの寿命について製品に付属のクリーンポットが洗浄できなくなったため、もう一つ購入していたが、購入後11ヶ月でまた洗浄できなくなりました。寿命はこんなものでしょうか？

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド

Date of Use 2025-07-07

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Date of Use 2025-07-07

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เมื่อใช้ Shaving UV Cube

  2. ฆ่าเชื้อ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus bacteria ได้ถึง 99.9% บนพื้นผิวหัวโกนได้ภายใน 10 นาที จากการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการบุคคลที่ 3