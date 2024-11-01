WP3961
น้ำดื่มรสชาติดีทำได้แสนง่าย
ปรับปรุงรสชาติของน้ำดื่มและน้ำสำหรับการหุงต้ม โดยการขจัดกลิ่นคลอรีนและสิ่งเจือปนอื่นๆ ด้วยระบบการทำงานของผงถ่านกัมมันต์เคลือบ Silverดูประโยชน์ทั้งหมด
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แผ่นกรอง PureTaste ช่วยขจัดคลอรีน กลิ่นและรสชาติที่ไม่ดีของน้ำ รวมถึงตะกอนที่มาจากก๊อกน้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำที่ได้จะสะอาด มีรสชาติดีขึ้นสำหรับดื่ม ทำอาหารและทำความสะอาดผลไม้และผัก นอกจากนี้ ผงถ่านกัมมันต์เคลือบ Silver ยังช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียภายในฟิลเตอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้คุณ
เครื่องกรองน้ำขนาดกะทัดรัดที่มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุดที่ 2 ลิตรต่อนาทีซึ่งแตกต่างจากอัตราการไหลของน้ำที่ไม่ได้กรองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพียงหมุนคันโยกเลือกน้ำ คุณก็สามารถเลือกให้น้ำที่ไม่ผ่านการกรองไหลเป็นสายน้ำหรือไหลแบบพ่น หรือเลือกให้น้ำที่ผ่านการกรองไหลแบบพ่น
กลไกขั้นสูงของการเปลี่ยนแผนกรองแบบ Quick Twist ให้คุณเปลี่ยนแผ่นกรองได้รวดเร็ว ง่ายดายและปลอดภัย เพิ่มความเรียบง่ายและใส่ใจในเครื่องกรองน้ำของคุณ
ระบบการกรอง
ข้อมูลด้านการออกแบบ
ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง
สภาวะน้ำไหลเข้า
ข้อกำหนดทั่วไป
ความยั่งยืน
ประเทศผู้ผลิต
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