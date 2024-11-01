คำค้นหา

  • น้ำดื่มรสชาติดีทำได้แสนง่าย น้ำดื่มรสชาติดีทำได้แสนง่าย น้ำดื่มรสชาติดีทำได้แสนง่าย

    แผ่นกรองสำหรับเครื่องกรองน้ำประปา

    WP3961

    น้ำดื่มรสชาติดีทำได้แสนง่าย

    ปรับปรุงรสชาติของน้ำดื่มและน้ำสำหรับการหุงต้ม โดยการขจัดกลิ่นคลอรีนและสิ่งเจือปนอื่นๆ ด้วยระบบการทำงานของผงถ่านกัมมันต์เคลือบ Silver

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿490.00

    แผ่นกรองสำหรับเครื่องกรองน้ำประปา

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู แผ่นกรองสำรอง ทั้งหมด

    น้ำดื่มรสชาติดีทำได้แสนง่าย

    แผ่นกรอง Pure Taste

    • Pure Taste

    แผ่นกรอง PureTaste เพื่อให้ได้น้ำสะอาดและรสชาติดีขึ้น

    แผ่นกรอง PureTaste ช่วยขจัดคลอรีน กลิ่นและรสชาติที่ไม่ดีของน้ำ รวมถึงตะกอนที่มาจากก๊อกน้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำที่ได้จะสะอาด มีรสชาติดีขึ้นสำหรับดื่ม ทำอาหารและทำความสะอาดผลไม้และผัก นอกจากนี้ ผงถ่านกัมมันต์เคลือบ Silver ยังช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียภายในฟิลเตอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้คุณ

    Hi-Flow มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุด 2 ลิตรต่อนาที

    เครื่องกรองน้ำขนาดกะทัดรัดที่มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุดที่ 2 ลิตรต่อนาทีซึ่งแตกต่างจากอัตราการไหลของน้ำที่ไม่ได้กรองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพียงหมุนคันโยกเลือกน้ำ คุณก็สามารถเลือกให้น้ำที่ไม่ผ่านการกรองไหลเป็นสายน้ำหรือไหลแบบพ่น หรือเลือกให้น้ำที่ผ่านการกรองไหลแบบพ่น

    กลไกขั้นสูงของ Quick Twist ให้คุณเปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย

    กลไกขั้นสูงของการเปลี่ยนแผนกรองแบบ Quick Twist ให้คุณเปลี่ยนแผ่นกรองได้รวดเร็ว ง่ายดายและปลอดภัย เพิ่มความเรียบง่ายและใส่ใจในเครื่องกรองน้ำของคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ระบบการกรอง

      ขจัดความขุ่น
      3000 ลิตรหรือประมาณ 1 ปี
      ขจัดคลอรีน
      >80  %

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      สี
      สีขาว
      วัสดุ
      พลาสติก
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      50  ก.
      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง)
      44 x 44 x 90  มม.

    • ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง

      อายุการใช้งานแผ่นกรอง
      2000 ลิตร หรือประมาณ 6 เดือน
      ส่วนประกอบหลักของแผ่นกรอง
      เม็ดผงถ่านกัมมันต์เคลือบ Silver

    • สภาวะน้ำไหลเข้า

      แรงดันน้ำไหลเข้าต่ำสุด
      0.7  bar
      แรงดันน้ำไหลเข้าสูงสุด
      3.5  bar
      อุณหภูมิน้ำไหลเข้าสูงสุด
      50  °C

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      อัตราการไหลของน้ำ
      2  l/min
      อัตราการไหลของน้ำ
      5  °C

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประเทศผู้ผลิต

      แผ่นกรองสำรอง
      ญี่ปุ่น

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด