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  • ขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลัง ขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลัง ขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลัง

    ซีรีส์ 1000 เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น

    XB1012/10

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลัง

    เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น Philips 1000 Series ที่ขับเคลื่อนด้วย PowerCyclone 3 และมอเตอร์อันทรงพลัง ดูดฝุ่นพื้นได้ทุกประเภทได้อย่างละเอียดด้วยหัวดูดอเนกประสงค์ของเรา เมื่อเสร็จแล้วก็เพียงเทฝุ่นลงในถัง ไม่ต้องใช้ถุง ลดขนาดและพื้นที่จัดเก็บ

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    ซีรีส์ 1000 เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น

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    ขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลัง

    แรงดูดสูงภายใต้การออกแบบง่ายๆ

    • 1200 วัตต์
    • PowerCyclone 3
    • หัวดูดอเนกประสงค์
    มอเตอร์ 1200W เพื่อประสิทธิภาพที่ทรงพลัง

    มอเตอร์ 1200W เพื่อประสิทธิภาพที่ทรงพลัง

    มอเตอร์ 1200W จะให้พลังดูดที่ยอดเยี่ยม โดยสามารถขจัดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพได้จากพื้นแข็งและพรม เพื่อให้บ้านของคุณรู้สึกสะอาดและสดชื่น

    PowerCyclone 3 ช่วยให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังเป็นเวลานานกว่า

    PowerCyclone 3 ช่วยให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังเป็นเวลานานกว่า

    เทคโนโลยี PowerCyclone 3 จะช่วยเร่งอากาศในช่องหมุนเวียนอากาศและแยกฝุ่นจากอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังเป็นเวลานานกว่า

    หัวดูดอเนกประสงค์ สำหรับการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมบนพื้นหลากหลายประเภท

    หัวดูดอเนกประสงค์ สำหรับการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมบนพื้นหลากหลายประเภท

    ทำความสะอาดพื้นประเภทต่างๆ ด้วยหัวดูดอเนกประสงค์ ปกป้องพื้นแข็งโดยใช้แปรง แล้วสลับไปใช้แผ่นความร้อนเรียบลื่นเมื่อคุณทำความสะอาดพรม

    การออกแบบที่ไม่ต้องใช้ถุงช่วยให้เทฝุ่นออกได้ง่าย

    การออกแบบที่ไม่ต้องใช้ถุงช่วยให้เทฝุ่นออกได้ง่าย

    ไม่ต้องใช้ถุงใส่ฝุ่นอีกต่อไป เมื่อดูดฝุ่นเสร็จแล้วเพียงเทฝุ่นลงในถังโดยตรง ช่วยให้ทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ประหยัดพื้นที่จัดเก็บด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา สามารถเก็บได้ในตู้หรือตู้เสื้อผ้า และมีน้ำหนักเบาพอที่จะยกขึ้นวางบนชั้น

    3-stage ตัวกรอง system captures 99.9%* of particles

    3-stage ตัวกรอง system captures 99.9%* of particles

    ระบบกรอง 3 ขั้นสามารถดักจับอนุภาคได้ >99.9%* ด้วยมอเตอร์ตัวกรองที่ล้างได้ และจะช่วยกักเก็บฝุ่นไว้ภายในถังเก็บ ช่วยให้บ้านของคุณสะอาดและสดชื่น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      สี
      Silk Beige & Coral Mood
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น
      ระดับเสียง (มาตรฐาน)
      79 dB
      ความจุฝุ่น
      1.3L
      รับประกัน
      2 ปี
      รัศมีการทำงาน
      8.5 ม.
      เพาเวอร์อินพุต (IEC)
      1100 วัตต์
      เพาเวอร์อินพุต (สูงสุด)
      1200 วัตต์
      แผ่นกรองสำหรับมอเตอร์
      แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้
      แผ่นกรองอากาศเสีย
      HEPA
      การเชื่อมต่อท่อดูดฝุ่น
      หัวดูดทรงกรวย
      ด้ามจับสำหรับถือ
      ส่วนบน
      ควบคุมพลังงาน
      ไม่มี
      ประเภทท่อดูด
      ท่อ Telescopic แบบ 2 ชิ้น
      ประเภทล้อ
      พลาสติก
      การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
      ไม่มี
      ตำแหน่งจอด
      แนวนอน
      เทคโนโลยี
      PowerCyclone 3
      ความยาวสายไฟ
      5.5ม.

    • ดีไซน์

      บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
      100% ของวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • อุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูดอเนกประสงค์
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      หัวดูดซอกซอน 2 in 1

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      342 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      292 มม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      242 มม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      278 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      455 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      360 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      3.6 กก.

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      รุ่นแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง XV1210/01

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-230V
      ความถี่
      50-60 Hz

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ความทนทาน

      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • ***กำลังไฟฟ้าเข้าพิกัด IEC คือกำลังเฉลี่ย ในขณะที่อุปกรณ์สามารถรับพลังงานได้สูงสุด <1200W
    • *ทำการทดสอบตาม EN:60312-12017

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