XB1012/10
ขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลัง
เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น Philips 1000 Series ที่ขับเคลื่อนด้วย PowerCyclone 3 และมอเตอร์อันทรงพลัง ดูดฝุ่นพื้นได้ทุกประเภทได้อย่างละเอียดด้วยหัวดูดอเนกประสงค์ของเรา เมื่อเสร็จแล้วก็เพียงเทฝุ่นลงในถัง ไม่ต้องใช้ถุง ลดขนาดและพื้นที่จัดเก็บดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มอเตอร์ 1200W จะให้พลังดูดที่ยอดเยี่ยม โดยสามารถขจัดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพได้จากพื้นแข็งและพรม เพื่อให้บ้านของคุณรู้สึกสะอาดและสดชื่น
เทคโนโลยี PowerCyclone 3 จะช่วยเร่งอากาศในช่องหมุนเวียนอากาศและแยกฝุ่นจากอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังเป็นเวลานานกว่า
ทำความสะอาดพื้นประเภทต่างๆ ด้วยหัวดูดอเนกประสงค์ ปกป้องพื้นแข็งโดยใช้แปรง แล้วสลับไปใช้แผ่นความร้อนเรียบลื่นเมื่อคุณทำความสะอาดพรม
ไม่ต้องใช้ถุงใส่ฝุ่นอีกต่อไป เมื่อดูดฝุ่นเสร็จแล้วเพียงเทฝุ่นลงในถังโดยตรง ช่วยให้ทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา สามารถเก็บได้ในตู้หรือตู้เสื้อผ้า และมีน้ำหนักเบาพอที่จะยกขึ้นวางบนชั้น
ระบบกรอง 3 ขั้นสามารถดักจับอนุภาคได้ >99.9%* ด้วยมอเตอร์ตัวกรองที่ล้างได้ และจะช่วยกักเก็บฝุ่นไว้ภายในถังเก็บ ช่วยให้บ้านของคุณสะอาดและสดชื่น
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม
น้ำหนักและขนาด
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ข้อมูลทางเทคนิค
ประเทศผู้ผลิต
ความทนทาน
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