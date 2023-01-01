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  • มอเตอร์ทรงพลังที่ให้พลังดูดสูง มอเตอร์ทรงพลังที่ให้พลังดูดสูง มอเตอร์ทรงพลังที่ให้พลังดูดสูง

    2000 Series เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น

    XB2023/01

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    มอเตอร์ทรงพลังที่ให้พลังดูดสูง

    Philips Bagless Vacuum 2000 Series ให้การทำความสะอาดอย่างทรงพลัง และดูแลรักษาง่าย เทคโนโลยี PowerCyclone 4 และหัวดูดอเนกประสงค์จะดูดฝุ่นได้อย่างสะอาดหมดจดจากพื้นทุกประเภท

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    2000 Series เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น

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    มอเตอร์ทรงพลังที่ให้พลังดูดสูง

    ความทนทานที่คุณวางใจได้

    • 1800 W
    • PowerCyclone 4
    • แผ่นกรอง Super Clean Air
    มอเตอร์ทนทาน 1800 วัตต์ เพื่อพลังดูดแรงสูง

    มอเตอร์ทนทาน 1800 วัตต์ เพื่อพลังดูดแรงสูง

    มอเตอร์ 1800 วัตต์ที่ทนทานสร้างพลังดูดสูง 360W เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เยี่ยมยอด

    PowerCyclone 4 ช่วยให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังเป็นเวลานานกว่า

    PowerCyclone 4 ช่วยให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังเป็นเวลานานกว่า

    เทคโนโลยี PowerCyclone 4 ช่วยเร่งการไหลเวียนของอากาศในช่องทรงกระบอกเพื่อแยกฝุ่นออกจากอากาศและรักษาประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นไว้ในระดับสูงและการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

    หัวดูดอเนกประสงค์สำหรับการทำความสะอาดบนพื้นหลากหลายประเภท

    หัวดูดอเนกประสงค์สำหรับการทำความสะอาดบนพื้นหลากหลายประเภท

    หัวดูดอเนกประสงค์สามารถปรับได้ง่ายโดยใช้ตัวควบคุมแบบเหยียบด้วยเท้า เพื่อการใช้งานบนพื้นแข็งหรือพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ถังเก็บฝุ่นออกแบบมาเพื่อให้เทฝุ่นทิ้งอย่างถูกสุขอนามัยได้ด้วยมือเดียว

    ถังเก็บฝุ่นออกแบบมาเพื่อให้เทฝุ่นทิ้งอย่างถูกสุขอนามัยได้ด้วยมือเดียว

    ถังเก็บฝุ่นที่เทฝุ่นออกได้ง่ายได้รับการออกแบบมาเพื่อการทิ้งอย่างถูกสุขอนามัยด้วยมือเดียว ช่วยให้ฝุ่นฟุ้งกระจายน้อยที่สุด

    ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อให้ง่ายต่อการพกพา

    ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อให้ง่ายต่อการพกพา

    การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดเก็บและพกพาเครื่องดูดฝุ่นได้ง่ายดาย

    อุปกรณ์เสริมแบบออนบอร์ด: จัดเก็บได้สะดวก พร้อมใช้งานตลอดเวลา

    อุปกรณ์เสริมแบบออนบอร์ด: จัดเก็บได้สะดวก พร้อมใช้งานตลอดเวลา

    หัวดูดซอกซอนติดตั้งเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ

    ระบบแผ่นกรอง Super Clean Air ดักจับอนุภาคได้มากกว่า 99%*

    ระบบแผ่นกรอง Super Clean Air ดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้มากกว่า 99%* ปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นในบ้านของคุณ

    ออกแบบและพัฒนาที่ประเทศ Netherlands

    ออกแบบและพัฒนาที่ประเทศ Netherlands มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ลงทะเบียนเครื่องดูดฝุ่นของคุณกับเราแบบออนไลน์!

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      สี
      Arctic White & Sky Blue
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น
      ระดับเสียง (มาตรฐาน)
      82 dB
      กำลังดูด
      360 วัตต์
      ความจุฝุ่น
      1.3L
      รับประกัน
      2 ปี
      รัศมีการทำงาน
      8.8 ม.
      เพาเวอร์อินพุต (IEC)
      1600 วัตต์
      เพาเวอร์อินพุต (สูงสุด)
      1800 W
      แผ่นกรองสำหรับมอเตอร์
      แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้
      แผ่นกรองอากาศเสีย
      แผ่นกรอง SuperClean Air
      การเชื่อมต่อท่อดูดฝุ่น
      หัวดูดทรงกรวย
      ด้ามจับสำหรับถือ
      ด้านหน้า
      ควบคุมพลังงาน
      ไม่มี
      ประเภทท่อดูด
      ท่อ Telescopic แบบ 2 ชิ้น
      ประเภทล้อ
      พลาสติก
      การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
      มี
      ตำแหน่งจอด
      แนวตั้งและแนวนอน
      เทคโนโลยี
      PowerCyclone 4
      ความยาวสายไฟ
      6 ม.

    • ดีไซน์

      บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
      100% ของวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • อุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูดอเนกประสงค์
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      หัวดูดซอกซอนขณะจัดเก็บ

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      415 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      270 มม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      250 มม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      330 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      490 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      285 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      6.79 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      4.4 กก.

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      รุ่นแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง XV1220/01

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220 V
      ความถี่
      50-60 Hz

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ความทนทาน

      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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    • ระดับการกรองได้รับการทดสอบตาม EN60312-1-2017 และได้ผลเทียบเท่ากับ EPA12

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