XB2023/01
มอเตอร์ทรงพลังที่ให้พลังดูดสูง
Philips Bagless Vacuum 2000 Series ให้การทำความสะอาดอย่างทรงพลัง และดูแลรักษาง่าย เทคโนโลยี PowerCyclone 4 และหัวดูดอเนกประสงค์จะดูดฝุ่นได้อย่างสะอาดหมดจดจากพื้นทุกประเภทดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มอเตอร์ 1800 วัตต์ที่ทนทานสร้างพลังดูดสูง 360W เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เยี่ยมยอด
เทคโนโลยี PowerCyclone 4 ช่วยเร่งการไหลเวียนของอากาศในช่องทรงกระบอกเพื่อแยกฝุ่นออกจากอากาศและรักษาประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นไว้ในระดับสูงและการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
หัวดูดอเนกประสงค์สามารถปรับได้ง่ายโดยใช้ตัวควบคุมแบบเหยียบด้วยเท้า เพื่อการใช้งานบนพื้นแข็งหรือพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถังเก็บฝุ่นที่เทฝุ่นออกได้ง่ายได้รับการออกแบบมาเพื่อการทิ้งอย่างถูกสุขอนามัยด้วยมือเดียว ช่วยให้ฝุ่นฟุ้งกระจายน้อยที่สุด
การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดเก็บและพกพาเครื่องดูดฝุ่นได้ง่ายดาย
หัวดูดซอกซอนติดตั้งเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ
ระบบแผ่นกรอง Super Clean Air ดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้มากกว่า 99%* ปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นในบ้านของคุณ
ออกแบบและพัฒนาที่ประเทศ Netherlands มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ลงทะเบียนเครื่องดูดฝุ่นของคุณกับเราแบบออนไลน์!
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม
น้ำหนักและขนาด
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ข้อมูลทางเทคนิค
ประเทศผู้ผลิต
ความทนทาน
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