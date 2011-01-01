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  • เผยพลังแห่งความสะอาด เผยพลังแห่งความสะอาด เผยพลังแห่งความสะอาด

    2000 Series เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

    XC2011/01

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เผยพลังแห่งความสะอาด

    เพลิดเพลินกับการทำความสะอาดที่ง่ายดายด้วย Philips 2000 series ที่เคลื่อนย้ายสะดวก ให้การดูดที่ทรงพลังบนพื้นแข็งด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone และช่วยส่องแสงไปยังฝุ่นที่ซ่อนอยู่ด้วยหัวดูด LED

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    2000 Series เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

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    เผยพลังแห่งความสะอาด

    ทำความสะอาดได้นานถึง 40 นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง(1)

    • พลังดูดด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone 7
    • หัวดูด LED สำหรับพื้นแข็ง
    • โหมด Eco 40 นาที โหมดเทอร์โบ 10 นาที(2)
    • 2 การตั้งค่าและที่เก็บติดผนัง
    PowerCyclone 7: การดูดอันทรงพลังพร้อมการใช้งานแบตเตอรี่ขั้นต่ำ

    PowerCyclone 7: การดูดอันทรงพลังพร้อมการใช้งานแบตเตอรี่ขั้นต่ำ

    มอเตอร์ดิจิตอล PowerCyclone 7 และ PowerBlade ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเร็วการไหลของอากาศที่สูง (สูงถึง 660 ลิตร/นาที(3)) อย่างประหยัดพลังงาน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดด้วยระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะบนพื้นแข็ง

    หัวดูด LED สำหรับพื้นแข็งเผยให้เห็นฝุ่นและช่วยนำทางทุกการเคลื่อนไหว

    หัวดูด LED สำหรับพื้นแข็งเผยให้เห็นฝุ่นและช่วยนำทางทุกการเคลื่อนไหว

    ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวมีความหมายด้วยหัวดูด LED ของเรา ซึ่งสามารถดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้มากถึง 99% ในระดับสูงสุด(7) หัวดูดจะส่องแสงไปที่อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในมุมที่เหมาะสมพอดี เพื่อให้คุณทราบตำแหน่งที่จะทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำ หัวดูดได้รับการออกแบบมาให้เลื่อนเข้าใกล้ผนังและขอบได้อย่างดีเยี่ยม จึงสามารถดักจับอนุภาคสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้ ไม่ทิ้งคราบฝุ่นไว้

    แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนใช้งานได้นาน 40 นาทีในโหมด Eco และ 10 นาทีในโหมด Turbo(4)

    แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนใช้งานได้นาน 40 นาทีในโหมด Eco และ 10 นาทีในโหมด Turbo(4)

    ด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว Philips 2000 Series สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้มากกว่า 180 ตร.ม. ในโหมด Eco และมากกว่า 45 ตร.ม. ในโหมด Turbo(5)

    การออกแบบน้ำหนักเบาและคล่องตัว

    การออกแบบน้ำหนักเบาและคล่องตัว

    เคลื่อนที่ไปทั่วทั้งบ้านด้วย Philips 2000 ที่มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย การออกแบบไม่เพียงแต่ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้สึกเบาสบายที่สุดเมื่อใช้งาน ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์และการกระจายน้ำหนักที่สมดุลของไม้ดูดแบบเต็มทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำหนักจะกระจายอย่างทั่วถึงเพื่อประสบการณ์ที่สบายที่สุด

    จัดเก็บและชาร์จไฟในผนัง

    จัดเก็บและชาร์จไฟในผนัง

    ไม่ต้องพิงเครื่องดูดฝุ่นไว้บนเฟอร์นิเจอร์อีกต่อไป หลังการใช้งาน คุณสามารถเก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้ในตัวยึดติดผนังได้อย่างง่ายดาย โดยจะชาร์จไฟอัตโนมัติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำความสะอาดครั้งต่อไป

    ระบบกรองฝุ่น 3 ชั้น ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างปลอดภัย

    ระบบกรองฝุ่น 3 ชั้น ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างปลอดภัย

    ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกไม่ให้ฟุ้งกระจาย ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก 97.8%(6) จะถูกปิดผนึกไว้ภายในด้วยแผ่นกรองละเอียดพิเศษ 3 แผ่น เมื่อฝุ่นและสิ่งสกปรกเหล่านี้ถูกกำจัดออกจากพื้นแล้ว สิ่งสกปรกเหล่านั้นก็จะคงอยู่ในนั้นต่อไป ทำให้พื้นสะอาดและบ้านของคุณมีสุขภาพดีขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กรณีการใช้งาน

      เหมาะสำหรับประเภทพื้น
      พื้นแข็ง
      ตัวเลือกแบบมือถือ
      มี
      ฟังก์ชันถูพื้น
      ไม่มี

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      อะลูมิเนียมและพลาสติก
      สี
      สีน้ำเงินผ้าฝ้าย
      เทคโนโลยี Cyclone
      PowerCyclone 7
      การตั้งค่า
      ประหยัด, เทอร์โบ
      เวลาในการใช้งาน (ประหยัด)
      40 นาที
      เวลาในการใช้งาน (เทอร์โบ)
      10 นาที
      การไหลเวียนอากาศ (สูงสุด)
      660 ลิตร/นาที
      ระดับเสียง
      < 80dB
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออนแบบเปลี่ยนทดแทนได้
      แรงดันไฟฟ้า
      21.6V
      ความถี่
      50/60Hz
      เวลาในการชาร์จ
      5 ชั่วโมง
      ประเภทจอแสดงผล
      LED
      ประเภทแผ่นกรอง
      ระบบกรอง 3 ขั้น
      ไฟ LED
      มี
      รับประกัน
      2 ปี
      คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
      มี
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      มี

    • ฟังก์ชัน

      การจดจำพื้น
      ไม่มี
      ความเข้ากันได้กับ Smart home
      ไม่มี
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      ไม่มี

    • ดีไซน์

      พลาสติกรีไซเคิล, มาพร้อมอุปกรณ์เสริม
      ไม่มี
      บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
      มี

    • อุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูด LED สำหรับพื้นแข็ง
      แท่นชาร์จ
      ยึดกับผนัง
      หัวดูด Aqua
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      23 ซม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      25.5 ซม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      109 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (มือถือเท่านั้น)
      1 297 ก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      14.3 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      38.4 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      74.1 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      4.5 กก.

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      XV1631/01​ - ตัวกรอง
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      XV1632/01​ - ชุดอุปกรณ์เสริม​ (2-ใน-1 และหัวดูดซอกซอน)​

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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    • (1) โหมดปกติ ถือด้วยมือเท่านั้น
    • (2) โหมดปกติ ถือด้วยมือเท่านั้น / โหมดเทอร์โบ ถือด้วยมือเท่านั้น
    • (3) ในโหมดเทอร์โบ
    • (4) โหมดปกติ ถือด้วยมือเท่านั้น / โหมดเทอร์โบ ถือด้วยมือเท่านั้น
    • (5) บนพื้นแข็งโดยใช้หัวดูดแบบแห้ง
    • (6) ขนาดอนุภาค >0.5 μm
    • (7) บนพื้นแข็งในโหมดเทอร์โบ

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