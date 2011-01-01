XC2011/01
เผยพลังแห่งความสะอาด
เพลิดเพลินกับการทำความสะอาดที่ง่ายดายด้วย Philips 2000 series ที่เคลื่อนย้ายสะดวก ให้การดูดที่ทรงพลังบนพื้นแข็งด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone และช่วยส่องแสงไปยังฝุ่นที่ซ่อนอยู่ด้วยหัวดูด LEDดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มอเตอร์ดิจิตอล PowerCyclone 7 และ PowerBlade ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเร็วการไหลของอากาศที่สูง (สูงถึง 660 ลิตร/นาที(3)) อย่างประหยัดพลังงาน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดด้วยระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะบนพื้นแข็ง
ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวมีความหมายด้วยหัวดูด LED ของเรา ซึ่งสามารถดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้มากถึง 99% ในระดับสูงสุด(7) หัวดูดจะส่องแสงไปที่อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในมุมที่เหมาะสมพอดี เพื่อให้คุณทราบตำแหน่งที่จะทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำ หัวดูดได้รับการออกแบบมาให้เลื่อนเข้าใกล้ผนังและขอบได้อย่างดีเยี่ยม จึงสามารถดักจับอนุภาคสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้ ไม่ทิ้งคราบฝุ่นไว้
ด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว Philips 2000 Series สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้มากกว่า 180 ตร.ม. ในโหมด Eco และมากกว่า 45 ตร.ม. ในโหมด Turbo(5)
เคลื่อนที่ไปทั่วทั้งบ้านด้วย Philips 2000 ที่มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย การออกแบบไม่เพียงแต่ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้สึกเบาสบายที่สุดเมื่อใช้งาน ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์และการกระจายน้ำหนักที่สมดุลของไม้ดูดแบบเต็มทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำหนักจะกระจายอย่างทั่วถึงเพื่อประสบการณ์ที่สบายที่สุด
ไม่ต้องพิงเครื่องดูดฝุ่นไว้บนเฟอร์นิเจอร์อีกต่อไป หลังการใช้งาน คุณสามารถเก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้ในตัวยึดติดผนังได้อย่างง่ายดาย โดยจะชาร์จไฟอัตโนมัติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำความสะอาดครั้งต่อไป
ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกไม่ให้ฟุ้งกระจาย ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก 97.8%(6) จะถูกปิดผนึกไว้ภายในด้วยแผ่นกรองละเอียดพิเศษ 3 แผ่น เมื่อฝุ่นและสิ่งสกปรกเหล่านี้ถูกกำจัดออกจากพื้นแล้ว สิ่งสกปรกเหล่านั้นก็จะคงอยู่ในนั้นต่อไป ทำให้พื้นสะอาดและบ้านของคุณมีสุขภาพดีขึ้น
กรณีการใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ฟังก์ชัน
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม
น้ำหนักและขนาด
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ประเทศผู้ผลิต
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