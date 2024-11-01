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  • ไร้สาย กะทัดรัด น้ำหนักเบา ไร้สาย กะทัดรัด น้ำหนักเบา ไร้สาย กะทัดรัด น้ำหนักเบา

    4000 Series เครื่องดูดฝุ่นไร้สายพร้อมด้ามจับ

    XC4201/01

    ไร้สาย กะทัดรัด น้ำหนักเบา

    เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips 4000 Series มอบการดูดฝุ่นที่ยอดเยี่ยมด้วยมอเตอร์ดิจิตอลขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาเป็นพิเศษพร้อมดีไซน์บางเฉียบ สามารถทำความสะอาดพื้นแข็งทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย แม้ในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำความสะอาดทุกซอกมุม

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    4000 Series เครื่องดูดฝุ่นไร้สายพร้อมด้ามจับ

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    ไร้สาย กะทัดรัด น้ำหนักเบา

    การทำความสะอาดที่รวดเร็วและง่ายดาย เหมาะสำหรับพื้นแข็ง

    • หัวดูดแปรงที่ทำงานด้วยมอเตอร์
    • เวลาใช้งานเทอร์โบสูงสุด 18 นาที
    • ดูดฝุ่นและถือได้สะดวก 2-in-1
    • หัวดูดซอกซอนพร้อมแปรง
    ดีไซน์เพรียวบางเพื่อการทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์

    ดีไซน์เพรียวบางเพื่อการทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์

    ตัวเครื่องเพรียวบางกะทัดรัดสามารถวางแนบไปกับพื้นเพื่อทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์และมุมแคบได้

    เคลื่อนย้ายสะดวก น้ำหนักเบากว่า 800 กรัม

    เคลื่อนย้ายสะดวก น้ำหนักเบากว่า 800 กรัม

    ดีไซน์น้ำหนักเบาช่วยให้เคลื่อนย้ายและทำความสะอาดได้ง่ายไม่เปลืองแรง เครื่องดูดฝุ่นทั้งเครื่องมีน้ำหนักเพียง 2.2 กก. และแบบมือถืออย่างเดียวมีน้ำหนักน้อยกว่า 800 กรัม

    ถังเก็บฝุ่นคู่เพื่อการเก็บฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ

    ถังเก็บฝุ่นคู่เพื่อการเก็บฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ

    ถังเก็บฝุ่นคู่อันเป็นเอกลักษณ์แยกอนุภาคตามขนาดเพื่อการเก็บฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อนุภาคขนาดใหญ่จะถูกดักจับในถังของหัวดูด ฝุ่นขนาดเล็กจะถูกส่งไปยังถังฝุ่นมือถือที่มีการกรองแบบหลายชั้น.

    มอเตอร์ดิจิตอลออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพอันทรงพลัง

    มอเตอร์ดิจิตอลออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพอันทรงพลัง

    มอเตอร์ดิจิตอลขนาดกะทัดรัดพิเศษได้รับการออกแบบมาสำหรับการดูดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นแข็งทุกประเภท

    หัวดูดแปรงที่ทำงานด้วยมอเตอร์พร้อมโซลูชันป้องกันผมพันกัน

    หัวดูดแปรงที่ทำงานด้วยมอเตอร์พร้อมโซลูชันป้องกันผมพันกัน

    หัวดูดแปรงที่ทำงานด้วยมอเตอร์พร้อมโซลูชันป้องกันผมพันกันมอบการดูดฝุ่นอันทรงพลัง และทำให้การทำความสะอาดง่ายและถูกสุขอนามัยมากขึ้น

    การกรอง 3 ชั้น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 99% *

    การกรอง 3 ชั้น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 99% *

    ระบบกรอง 3 ชั้นสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กเพียง 0.3 um ไมโครเมตรได้ถึง 99% และรับประกันประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน *

    การใช้งานเทอร์โบขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ Li-ion ใช้งานได้นานสูงสุด 18 นาที **

    การใช้งานเทอร์โบขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ Li-ion ใช้งานได้นานสูงสุด 18 นาที **

    แบตเตอรี่ Li-ion ความจุสูง 2500Ahm สามารถใช้งานโหมดเทอร์โบได้นานถึง 18 นาที และโหมดปกติ 30 นาที **

    จัดเก็บง่ายทุกที่ ด้วยคุณสมบัติวางตั้งบนพื้นได้

    จัดเก็บง่ายทุกที่ ด้วยคุณสมบัติวางตั้งบนพื้นได้

    ขนาดกะทัดรัดเหมาะกับบ้านทุกประเภท ติดตั้งบนผนังหรือตั้งไว้ที่มุมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว หรือแยกชิ้นส่วนเพื่อจัดเก็บไว้ที่ใดก็ได้ แม้กระทั่งในลิ้นชัก

    นำถังเก็บฝุ่นออกและเททิ้งได้อย่างง่ายดาย

    นำถังเก็บฝุ่นออกและเททิ้งได้อย่างง่ายดาย

    ทั้งถังเก็บฝุ่นแบบมือถือและหัวดูดสามารถนำออกได้เพียงคลิกเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการเททิ้ง

    สัญญาณไฟ LED เพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่และการแจ้งเตือน

    สัญญาณไฟ LED เพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่และการแจ้งเตือน

    สัญญาณไฟ LED อัจฉริยะตรงส่วนมือถือจะแสดงสถานะแบตเตอรี่และแสดงการแจ้งเตือน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

      ตัวยึดผนังสำหรับชาร์จ
      ใช่
      แปรงสำหรับทำความสะอาด
      ใช่

    • ภูมิภาค

      ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป
      มี
      สหภาพยุโรป
      ใช่

    • Nozzles

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูดมอเตอร์

    • ความจุฝุ่น:

      0.25 ลิตร
      ใช่

    • การออกแบบ

      สี
      สีเงินเมทัลลิกและสีฟ้าคอตตอน

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      1265X260X77  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      2.2  kg

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      แปรงแบบ 2-in-1
      ใช่

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระดับพลังเสียง
      83  dB
      แรงดันแบตเตอรี่
      14.4  V
      เวลาในการชาร์จ
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5  hour(s)
      เวลาในการใช้งานปกติ:
      30 นาที
      เวลาในการใช้งานโหมดเทอร์โบ:
      18 นาที

    Badge-D2C

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    • >ขนาดของอนุภาคเล็กกว่า 0.3um การทดสอบจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน IEC60312 / EN60312
    • * ในโหมดมือถือ
    • ** ไม่แนะนำสำหรับการทำความสะอาดขนสัตว์เลี้ยงและพรม

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