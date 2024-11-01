XC4201/01
ไร้สาย กะทัดรัด น้ำหนักเบา
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips 4000 Series มอบการดูดฝุ่นที่ยอดเยี่ยมด้วยมอเตอร์ดิจิตอลขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาเป็นพิเศษพร้อมดีไซน์บางเฉียบ สามารถทำความสะอาดพื้นแข็งทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย แม้ในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำความสะอาดทุกซอกมุมดูประโยชน์ทั้งหมด
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ตัวเครื่องเพรียวบางกะทัดรัดสามารถวางแนบไปกับพื้นเพื่อทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์และมุมแคบได้
ดีไซน์น้ำหนักเบาช่วยให้เคลื่อนย้ายและทำความสะอาดได้ง่ายไม่เปลืองแรง เครื่องดูดฝุ่นทั้งเครื่องมีน้ำหนักเพียง 2.2 กก. และแบบมือถืออย่างเดียวมีน้ำหนักน้อยกว่า 800 กรัม
ถังเก็บฝุ่นคู่อันเป็นเอกลักษณ์แยกอนุภาคตามขนาดเพื่อการเก็บฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อนุภาคขนาดใหญ่จะถูกดักจับในถังของหัวดูด ฝุ่นขนาดเล็กจะถูกส่งไปยังถังฝุ่นมือถือที่มีการกรองแบบหลายชั้น.
มอเตอร์ดิจิตอลขนาดกะทัดรัดพิเศษได้รับการออกแบบมาสำหรับการดูดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นแข็งทุกประเภท
หัวดูดแปรงที่ทำงานด้วยมอเตอร์พร้อมโซลูชันป้องกันผมพันกันมอบการดูดฝุ่นอันทรงพลัง และทำให้การทำความสะอาดง่ายและถูกสุขอนามัยมากขึ้น
ระบบกรอง 3 ชั้นสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กเพียง 0.3 um ไมโครเมตรได้ถึง 99% และรับประกันประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน *
แบตเตอรี่ Li-ion ความจุสูง 2500Ahm สามารถใช้งานโหมดเทอร์โบได้นานถึง 18 นาที และโหมดปกติ 30 นาที **
ขนาดกะทัดรัดเหมาะกับบ้านทุกประเภท ติดตั้งบนผนังหรือตั้งไว้ที่มุมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว หรือแยกชิ้นส่วนเพื่อจัดเก็บไว้ที่ใดก็ได้ แม้กระทั่งในลิ้นชัก
ทั้งถังเก็บฝุ่นแบบมือถือและหัวดูดสามารถนำออกได้เพียงคลิกเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการเททิ้ง
สัญญาณไฟ LED อัจฉริยะตรงส่วนมือถือจะแสดงสถานะแบตเตอรี่และแสดงการแจ้งเตือน
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
ภูมิภาค
Nozzles
ความจุฝุ่น:
การออกแบบ
น้ำหนักและขนาด
พร้อมอุปกรณ์เสริม
ประสิทธิภาพการทำงาน
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