คำค้นหา

  • ทำความสะอาดบ้านได้อย่างหมดจด ทำความสะอาดบ้านได้อย่างหมดจด ทำความสะอาดบ้านได้อย่างหมดจด

    8000 ซีรี่ส์ เครื่องดูดฝุ่นไร้สายพร้อมด้ามจับ

    XC8043/01

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ทำความสะอาดบ้านได้อย่างหมดจด

    ทำความสะอาดบ้านของคุณด้วยพลังสูงสุดจากการชาร์จเพียงครั้งเดียวด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips 8000 Series ซึ่งเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับพลังแรงที่สามารถชาร์จได้เพียงหนึ่งเดียวที่ทำความสะอาดได้มากกว่า 125 ตร.ม. จากการชาร์จเพียงครั้งเดียว* ด้วยหัวดูด 360°

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    8000 ซีรี่ส์ เครื่องดูดฝุ่นไร้สายพร้อมด้ามจับ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ ทั้งหมด

    ทำความสะอาดบ้านได้อย่างหมดจด

    พลังสูงสุดที่ยาวนานที่สุด*

    • หัวดูด 360°
    • สูงสุด 70 นาที เทอร์โบ 28 นาที
    • หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็ก
    โหมดเทอร์โบที่ยาวนานที่สุด มากกว่า 125m² จากการชาร์จเพียงครั้งเดียว

    โหมดเทอร์โบที่ยาวนานที่สุด มากกว่า 125m² จากการชาร์จเพียงครั้งเดียว

    หากคุณต้องการประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คุณต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดในการตั้งค่า MAX เสมอ ซึ่งอาจใช้ไม่ได้เสมอไปสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย เนื่องจากเวลาใช้งานในโหมดเทอร์โบจะหมดอย่างรวดเร็ว จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายที่สามารถใช้งานได้นานพอที่จะทำความสะอาดบ้านทั้งหลังของคุณได้ ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานที่สุดของโหมด MAX* ในทุกเครื่อง ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นใหม่ล่าสุด คุณจึงสามารถทำความสะอาดได้มากกว่า 125m² จากการชาร์จเพียงครั้งเดียว

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช้งานได้นานถึง 70 นาที

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช้งานได้นานถึง 70 นาที

    ความต้องการที่แตกต่างจำเป็นต้องมีตัวเลือกที่แตกต่างกัน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 25.2V ที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนานของเรามอบเวลาทำความสะอาดนานถึง 70 นาทีในโหมด Eco, 35 นาทีในโหมดธรรมดา และ 28 นาทีในโหมดเทอร์โบ ก่อนที่คุณจะต้องชาร์จใหม่

    หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้ถึง 99.7%*

    หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้ถึง 99.7%*

    เมื่อคุณทำความสะอาด คุณก็อยากให้อุปกรณ์ของคุณดักจับสิ่งสกปรกทั้งหมดบนพื้นได้ด้วยการดูดเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องมาดูดซ้ำอีกครั้ง หัวดูดอเนกประสงค์ 360° สามารถดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้ถึง 99.7% ในการดูดแต่ละครั้ง โดยที่ไม่มีสิ่งสกปรกใดๆ หลงเหลืออยู่! ด้วยเทคโนโลยีการดูด 360° ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จึงสามารถดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้จากทุกด้านของหัวดูด ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของคุณเป็นการทำความสะอาด!

    หัวดูด 360° จะทำให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่ด้วยไฟ LED

    หัวดูด 360° จะทำให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่ด้วยไฟ LED

    จะทำอย่างไรถ้าเราบอกว่าพื้นของคุณเต็มไปด้วยฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่ สิ่งสกปรกบนพื้นส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปัจจุบันฝุ่น ขนสัตว์ เส้นผม และเศษขนมปังสามารถมองเห็นและกำจัดได้ง่ายๆ ด้วยไฟ LED ที่หัวดูด ไฟ LED ที่หัวดูดจะดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่ เพื่อช่วยให้คุณทำความสะอาดได้ทุกที่ทุกเวลา

    PowerCyclone 10 คงประสิทธิภาพอันทรงพลังที่นานกว่า

    PowerCyclone 10 คงประสิทธิภาพอันทรงพลังที่นานกว่า

    Philips PowerCyclone 10 คือเทคโนโลยีไร้ถุงเก็บฝุ่นล่าสุดของเรา ซึ่งตอนนี้มีอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย PowerCyclone 10 จะรักษาแรงดูดได้นานขึ้น พร้อมประสิทธิภาพสูงขึ้น 30%

    มอเตอร์ดิจิตอล PowerBlade ควบคุมได้ง่ายด้วยจอแสดงผลอัจฉริยะ

    มอเตอร์ดิจิตอล PowerBlade ควบคุมได้ง่ายด้วยจอแสดงผลอัจฉริยะ

    มอเตอร์ดิจิตอล PowerBlade สร้างความเร็วอากาศสูงสุด ทำให้หัวดูดสามารถดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้จากทุกด้าน ด้วยจอแสดงผลดิจิตอลอัจฉริยะ คุณจึงสามารถควบคุมมอเตอร์และปรับความเร็วได้ตามต้องการ! นอกจากนี้ จอแสดงผลดิจิตอลอัจฉริยะของเราจะแสดงให้คุณเห็นเวลาที่ต้องทำความสะอาดแผ่นกรอง ไฟแสดงสถานะการทำความสะอาดแผ่นกรองจะช่วยให้คุณดูแลการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพสูงสุด

    หัวดูดซอกซอนและแปรงในตัว พร้อมอุปกรณ์เสริมพิเศษ

    หัวดูดซอกซอนและแปรงในตัว พร้อมอุปกรณ์เสริมพิเศษ

    พื้นผิวที่แตกต่างกันก็ต้องการหัวดูดและอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกัน ในด้ามจับของ Philips อุปกรณ์เสริมต่างๆ สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงคลิกเดียว เช่นเดียวกับหัวดูดซอกซอนขนาดเล็กที่ติดตั้งในที่จับและอุปกรณ์แปรงที่ติดตั้งอยู่ในท่อดูดฝุ่น สำหรับความต้องการพิเศษ มีแปรงเทอร์โบขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับกำจัดขนของสัตว์เลี้ยงและเครื่องมือดูดซอกซอนขนาดยาวพิเศษเพื่อบริเวณที่เข้าถึงยาก

    เข้าถึงทุกที่ แม้ใต้เฟอร์นิเจอร์

    เข้าถึงทุกที่ แม้ใต้เฟอร์นิเจอร์

    เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips 8000 Series มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายแม้ในจุดที่ยากต่อการเข้าถึง ถังเก็บฝุ่นติดตั้งที่ด้านบนเพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายของคุณสามารถซอกซอนไปในมุมที่ต่ำกว่าได้และยังสามารถแนบไปกับพื้นเพื่อเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูด 360°
      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      แปรงในตัว
      หัวดูดเสริม
      หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็ก

    • ดีไซน์

      สี
      Glacier

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      1170x260x220  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      2.7  kg

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระดับพลังเสียง
      84  dB
      แรงดันแบตเตอรี่
      25.2  V
      เวลาในการชาร์จ
      5  hour(s)
      เวลาในการใช้งาน
      70  minute(s)
      การไหลเวียนอากาศ (สูงสุด)
      1100  l/min

    • ระบบกรอง

      ระบบแผ่นกรอง
      ระบบหมุนเวียนอากาศ 3 ระดับ
      ความจุฝุ่น
      0.6  l

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ทดสอบเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับไร้สายที่ราคามากกว่า 300 ยูโรที่ขายดีที่สุด 10 เครื่องในเยอรมนี MAT มิถุนายน 2019
    • เวลาใช้งานและการครอบคลุมเป็นไปตามวิธีการติดตามภายในของ Philips
    • ทดสอบโดยใช้การทดสอบการทำความสะอาดฝุ่นหยาบบนพื้นแข็งที่ Philips ตามมาตรฐานสากล IEC60312-1 มกราคม 2018 การเคลื่อนหนึ่งครั้งคือการเลื่อนไปด้านหน้าและด้านหลัง

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด