XC8043/01
ทำความสะอาดบ้านได้อย่างหมดจด
ทำความสะอาดบ้านของคุณด้วยพลังสูงสุดจากการชาร์จเพียงครั้งเดียวด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips 8000 Series ซึ่งเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับพลังแรงที่สามารถชาร์จได้เพียงหนึ่งเดียวที่ทำความสะอาดได้มากกว่า 125 ตร.ม. จากการชาร์จเพียงครั้งเดียว* ด้วยหัวดูด 360°ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หากคุณต้องการประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คุณต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดในการตั้งค่า MAX เสมอ ซึ่งอาจใช้ไม่ได้เสมอไปสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย เนื่องจากเวลาใช้งานในโหมดเทอร์โบจะหมดอย่างรวดเร็ว จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายที่สามารถใช้งานได้นานพอที่จะทำความสะอาดบ้านทั้งหลังของคุณได้ ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานที่สุดของโหมด MAX* ในทุกเครื่อง ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นใหม่ล่าสุด คุณจึงสามารถทำความสะอาดได้มากกว่า 125m² จากการชาร์จเพียงครั้งเดียว
ความต้องการที่แตกต่างจำเป็นต้องมีตัวเลือกที่แตกต่างกัน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 25.2V ที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนานของเรามอบเวลาทำความสะอาดนานถึง 70 นาทีในโหมด Eco, 35 นาทีในโหมดธรรมดา และ 28 นาทีในโหมดเทอร์โบ ก่อนที่คุณจะต้องชาร์จใหม่
เมื่อคุณทำความสะอาด คุณก็อยากให้อุปกรณ์ของคุณดักจับสิ่งสกปรกทั้งหมดบนพื้นได้ด้วยการดูดเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องมาดูดซ้ำอีกครั้ง หัวดูดอเนกประสงค์ 360° สามารถดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้ถึง 99.7% ในการดูดแต่ละครั้ง โดยที่ไม่มีสิ่งสกปรกใดๆ หลงเหลืออยู่! ด้วยเทคโนโลยีการดูด 360° ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จึงสามารถดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้จากทุกด้านของหัวดูด ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของคุณเป็นการทำความสะอาด!
จะทำอย่างไรถ้าเราบอกว่าพื้นของคุณเต็มไปด้วยฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่ สิ่งสกปรกบนพื้นส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปัจจุบันฝุ่น ขนสัตว์ เส้นผม และเศษขนมปังสามารถมองเห็นและกำจัดได้ง่ายๆ ด้วยไฟ LED ที่หัวดูด ไฟ LED ที่หัวดูดจะดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่ เพื่อช่วยให้คุณทำความสะอาดได้ทุกที่ทุกเวลา
Philips PowerCyclone 10 คือเทคโนโลยีไร้ถุงเก็บฝุ่นล่าสุดของเรา ซึ่งตอนนี้มีอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย PowerCyclone 10 จะรักษาแรงดูดได้นานขึ้น พร้อมประสิทธิภาพสูงขึ้น 30%
มอเตอร์ดิจิตอล PowerBlade สร้างความเร็วอากาศสูงสุด ทำให้หัวดูดสามารถดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้จากทุกด้าน ด้วยจอแสดงผลดิจิตอลอัจฉริยะ คุณจึงสามารถควบคุมมอเตอร์และปรับความเร็วได้ตามต้องการ! นอกจากนี้ จอแสดงผลดิจิตอลอัจฉริยะของเราจะแสดงให้คุณเห็นเวลาที่ต้องทำความสะอาดแผ่นกรอง ไฟแสดงสถานะการทำความสะอาดแผ่นกรองจะช่วยให้คุณดูแลการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพสูงสุด
พื้นผิวที่แตกต่างกันก็ต้องการหัวดูดและอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกัน ในด้ามจับของ Philips อุปกรณ์เสริมต่างๆ สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงคลิกเดียว เช่นเดียวกับหัวดูดซอกซอนขนาดเล็กที่ติดตั้งในที่จับและอุปกรณ์แปรงที่ติดตั้งอยู่ในท่อดูดฝุ่น สำหรับความต้องการพิเศษ มีแปรงเทอร์โบขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับกำจัดขนของสัตว์เลี้ยงและเครื่องมือดูดซอกซอนขนาดยาวพิเศษเพื่อบริเวณที่เข้าถึงยาก
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips 8000 Series มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายแม้ในจุดที่ยากต่อการเข้าถึง ถังเก็บฝุ่นติดตั้งที่ด้านบนเพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายของคุณสามารถซอกซอนไปในมุมที่ต่ำกว่าได้และยังสามารถแนบไปกับพื้นเพื่อเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ความยั่งยืน
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบกรอง
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด