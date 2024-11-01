XC8349/01
ทำความสะอาดได้อย่างไร้ฝุ่น
Philips Cordless Vacuum 8000 Series Aqua Plus มาพร้อมหัวดูด Aqua อันเป็นเอกลักษณ์เพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกประเภทต่างๆ ได้ในคราวเดียว ตั้งแต่ฝุ่นไปจนถึงคราบเหนียวด้วยพลังดูดสองเท่า พร้อมด้วยหัวดูดฝุ่นเฉพาะและแบบมือถือเพื่อความคล่องตัวสูงสุดดูประโยชน์ทั้งหมด
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หัวดูด Aqua ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสามารถดูดฝุ่นและเช็ดแบบเปียกเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก และคราบเหนียวได้ทุกทิศทาง
หัวดูดจะโค้งงอเพื่อปรับการดูดอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดไปยังจุดที่ต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ช่องดูดคู่ โดยมีช่องหนึ่งที่ด้านหน้า และอีกช่องหนึ่งที่ด้านหลัง ช่องดูดทั้งสองจะมีดีไซน์แบบซิกแซกและการกระจายน้ำที่เป็นเอกลักษณ์และจดสิทธิบัตรเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
เพียงเติมน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่คุณชื่นชอบหรือผงซักฟอกที่เหมาะสมเพื่อขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99%* จากพื้นแข็งในบ้านของคุณ
มาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์เนื้อนุ่มสำหรับขจัดและดูดซับฝุ่นและสิ่งสกปรก 2 ผืน
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นใหม่ล่าสุดให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด** ของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ยาวนานที่สุด คุณจึงสามารถทำความสะอาดได้มากกว่า 125 ตร.ม. ในโหมดเทอร์โบด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว
สัมผัสประสบการณ์การทำความสะอาดอันทรงพลังได้นานถึง 80 นาที*** ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 25.2V
หัวดูด 360° มีเทคโนโลยีการดูดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกจากทุกด้านของหัวดูด ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของคุณเป็นการทำความสะอาด!
หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้ถึง 99.7% ในการดูดแต่ละครั้ง****
หัวดูดมีไฟ LED เพื่อส่องสว่างพื้นด้านหน้าของคุณในขณะที่คุณดูดฝุ่นและทำให้เห็นสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้ยากหรือที่ซ่อนอยู่ก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้มองเห็นฝุ่น ขุย เส้นผม และเศษขนมปังได้ง่าย แม้อยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์หรือที่ใดก็ตามที่คุณต้องการแสงสว่างเป็นพิเศษ
เทคโนโลยีไร้ถุงเก็บฝุ่นที่ทรงพลังที่สุดของเรา รักษาพลังงานเพื่อให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งยาวนานยิ่งขึ้น**
มอเตอร์ดิจิตอล PowerBlade ออกแบบมาเพื่อสร้างความเร็วในการไหลของอากาศสูงสุด (>1100 ล./นาที) และสามารถควบคุมได้ง่ายด้วยหน้าจอดิจิตอลอัจฉริยะ หน้าจอจะแสดงความเร็วและการใช้งานแบตเตอรี่ และแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาต้องทำความสะอาดตัวกรอง ลงทะเบียนภายใน 3 เดือนหลังจากที่ซื้อเพื่อรับการรับประกันมอเตอร์ฟรี 5 ปี
อุปกรณ์เสริมใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว ชุดที่จับแบบถอดออกได้ทำให้ 8000 Series Aqua Plus เป็นอุปกรณ์สามอย่างในเครื่องเดียว เครื่องมือดูดซอกซอนและอุปกรณ์แปรงที่ติดตั้งอยู่ในด้ามจับทำให้พร้อมรับมือกับพื้นผิวต่างๆ เสมอ
8000 Series Aqua Plus ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ถังเก็บฝุ่นที่อยู่ด้านบนทำให้ทำความสะอาดมุมต่ำได้และสามารถแนบไปกับพื้นเพื่อเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบกรอง
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