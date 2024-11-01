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    8000 ซีรีส์ Aqua Plus เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

    XC8349/01

    ทำความสะอาดได้อย่างไร้ฝุ่น

    Philips Cordless Vacuum 8000 Series Aqua Plus มาพร้อมหัวดูด Aqua อันเป็นเอกลักษณ์เพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกประเภทต่างๆ ได้ในคราวเดียว ตั้งแต่ฝุ่นไปจนถึงคราบเหนียวด้วยพลังดูดสองเท่า พร้อมด้วยหัวดูดฝุ่นเฉพาะและแบบมือถือเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

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    8000 ซีรีส์ Aqua Plus เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

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    ทำความสะอาดได้อย่างไร้ฝุ่น

    ดูดฝุ่นและเช็ดในครั้งเดียวด้วยพลังดูดสองเท่า

    • เทคโนโลยี PowerCyclone 10
    • 25.2V ใช้งานได้ยาวนานถึง 80 นาที***
    • 3-In-1: ดูดฝุ่น, Aqua และถือได้สะดวก
    • ดักจับสิ่งสกปรกได้ถึง 99.7%****
    หัวดูด Aqua ดูดฝุ่นและเช็ดแบบเปียกได้ในครั้งเดียว

    หัวดูด Aqua ดูดฝุ่นและเช็ดแบบเปียกได้ในครั้งเดียว

    หัวดูด Aqua ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสามารถดูดฝุ่นและเช็ดแบบเปียกเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก และคราบเหนียวได้ทุกทิศทาง

    หัวดูดปรับอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    หัวดูดปรับอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    หัวดูดจะโค้งงอเพื่อปรับการดูดอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดไปยังจุดที่ต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ช่องดูดคู่ โดยมีช่องหนึ่งที่ด้านหน้า และอีกช่องหนึ่งที่ด้านหลัง ช่องดูดทั้งสองจะมีดีไซน์แบบซิกแซกและการกระจายน้ำที่เป็นเอกลักษณ์และจดสิทธิบัตรเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

    เพิ่มผงซักฟอกเพื่อขจัดแบคทีเรีย 99%*

    เพิ่มผงซักฟอกเพื่อขจัดแบคทีเรีย 99%*

    เพียงเติมน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่คุณชื่นชอบหรือผงซักฟอกที่เหมาะสมเพื่อขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99%* จากพื้นแข็งในบ้านของคุณ

    ผ้าไมโครไฟเบอร์

    ผ้าไมโครไฟเบอร์

    มาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์เนื้อนุ่มสำหรับขจัดและดูดซับฝุ่นและสิ่งสกปรก 2 ผืน

    โหมดเทอร์โบที่ยาวนานที่สุด มากกว่า 125m² จากการชาร์จเพียงครั้งเดียว

    โหมดเทอร์โบที่ยาวนานที่สุด มากกว่า 125m² จากการชาร์จเพียงครั้งเดียว

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นใหม่ล่าสุดให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด** ของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ยาวนานที่สุด คุณจึงสามารถทำความสะอาดได้มากกว่า 125 ตร.ม. ในโหมดเทอร์โบด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว

    เวลาใช้งานสูงสุด 80 นาที*** จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 25.2V

    เวลาใช้งานสูงสุด 80 นาที*** จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 25.2V

    สัมผัสประสบการณ์การทำความสะอาดอันทรงพลังได้นานถึง 80 นาที*** ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 25.2V

    หัวดูด 360° ดูดสิ่งสกปรกได้รอบด้าน

    หัวดูด 360° ดูดสิ่งสกปรกได้รอบด้าน

    หัวดูด 360° มีเทคโนโลยีการดูดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกจากทุกด้านของหัวดูด ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของคุณเป็นการทำความสะอาด!

    หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้ถึง 99.7%****

    หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้ถึง 99.7%****

    หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้ถึง 99.7% ในการดูดแต่ละครั้ง****

    ไฟ LED แสดงฝุ่นที่ซ่อนอยู่ด้านหน้าหัวดูด

    ไฟ LED แสดงฝุ่นที่ซ่อนอยู่ด้านหน้าหัวดูด

    หัวดูดมีไฟ LED เพื่อส่องสว่างพื้นด้านหน้าของคุณในขณะที่คุณดูดฝุ่นและทำให้เห็นสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้ยากหรือที่ซ่อนอยู่ก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้มองเห็นฝุ่น ขุย เส้นผม และเศษขนมปังได้ง่าย แม้อยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์หรือที่ใดก็ตามที่คุณต้องการแสงสว่างเป็นพิเศษ

    PowerCyclone 10 คงประสิทธิภาพอันทรงพลังที่นานกว่า**

    PowerCyclone 10 คงประสิทธิภาพอันทรงพลังที่นานกว่า**

    เทคโนโลยีไร้ถุงเก็บฝุ่นที่ทรงพลังที่สุดของเรา รักษาพลังงานเพื่อให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งยาวนานยิ่งขึ้น**

    มอเตอร์ดิจิตอล PowerBlade ควบคุมด้วยจอแสดงผลอัจฉริยะ

    มอเตอร์ดิจิตอล PowerBlade ควบคุมด้วยจอแสดงผลอัจฉริยะ

    มอเตอร์ดิจิตอล PowerBlade ออกแบบมาเพื่อสร้างความเร็วในการไหลของอากาศสูงสุด (>1100 ล./นาที) และสามารถควบคุมได้ง่ายด้วยหน้าจอดิจิตอลอัจฉริยะ หน้าจอจะแสดงความเร็วและการใช้งานแบตเตอรี่ และแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาต้องทำความสะอาดตัวกรอง ลงทะเบียนภายใน 3 เดือนหลังจากที่ซื้อเพื่อรับการรับประกันมอเตอร์ฟรี 5 ปี

    หัวดูดซอกซอนและแปรงในตัว พร้อมอุปกรณ์เสริมพิเศษ

    หัวดูดซอกซอนและแปรงในตัว พร้อมอุปกรณ์เสริมพิเศษ

    อุปกรณ์เสริมใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว ชุดที่จับแบบถอดออกได้ทำให้ 8000 Series Aqua Plus เป็นอุปกรณ์สามอย่างในเครื่องเดียว เครื่องมือดูดซอกซอนและอุปกรณ์แปรงที่ติดตั้งอยู่ในด้ามจับทำให้พร้อมรับมือกับพื้นผิวต่างๆ เสมอ

    เข้าถึงได้ง่ายดายทุกที่ แม้ใต้เฟอร์นิเจอร์

    เข้าถึงได้ง่ายดายทุกที่ แม้ใต้เฟอร์นิเจอร์

    8000 Series Aqua Plus ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ถังเก็บฝุ่นที่อยู่ด้านบนทำให้ทำความสะอาดมุมต่ำได้และสามารถแนบไปกับพื้นเพื่อเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูดฝุ่นและแบบเปียก
      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      • แผ่นกรองพิเศษ
      • เครื่องมือดูดซอกซอนขนาดยาว
      • ท่อต่อขยาย
      • เครื่องมือแปรงนุ่ม
      หัวดูดเสริม
      • หัวดูด 360°
      • หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็ก

    • ดีไซน์

      สี
      สีไทเทเนียมดำ

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระดับพลังเสียง
      84  dB
      แรงดันแบตเตอรี่
      25  V
      เวลาในการชาร์จ
      4-5  hour(s)
      เวลาในการใช้งาน
      สูงสุด 80  minute(s)
      การไหลเวียนอากาศ (สูงสุด)
      1100  l/min

    • ระบบกรอง

      ระบบแผ่นกรอง
      ระบบการกรองสามชั้น
      ความจุฝุ่น
      0.6  l

    Badge-D2C

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    • ทดสอบโดยหน่วยงานภายนอก โดยใช้น้ำและน้ำยาทำความสะอาด
    • *ทดสอบเทียบกับ 10 เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับไร้สายราคา >300 ยูโรที่ขายดีที่สุดในเยอรมนี MAT มิถุนายน 2019
    • **เวลาใช้งานและการครอบคลุมเป็นไปตามวิธีการติดตามภายในของ Philips
    • ***ทดสอบโดยใช้การทดสอบการทำความสะอาดฝุ่นหยาบที่ Philips พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานสากล IEC60312-1 มกราคม 2018 การเคลื่อนหนึ่งครั้งคือการเลื่อนไปด้านหน้าและด้านหลัง

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