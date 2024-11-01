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  • ทำความสะอาดบ้านหลังใหญ่ได้ครบเครื่อง ทำความสะอาดบ้านหลังใหญ่ได้ครบเครื่อง ทำความสะอาดบ้านหลังใหญ่ได้ครบเครื่อง

    Cordless Wet & Dry 4000 Series เครื่องล้างพื้นอัจฉริยะไร้สาย

    XW4122/82

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ทำความสะอาดบ้านหลังใหญ่ได้ครบเครื่อง

    ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีแบบไม่ใช้สารเคมี ใช้งานได้นาน 50 นาทีในครั้งเดียว อีกทั้งยังมีมอเตอร์ DC ไร้แปรงที่มีกำลังดูดสูง/ความเร็วในการหมุนสูง/เสียงรบกวนต่ำ ดีไซน์ด้ามจับสปริงเกอร์เหมาะสำหรับพรม

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    Cordless Wet & Dry 4000 Series เครื่องล้างพื้นอัจฉริยะไร้สาย

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    ทำความสะอาดบ้านหลังใหญ่ได้ครบเครื่อง

    ใช้งานได้ยาวนานพร้อมกับมีการฆ่าเชื้อ

    • ดูดและถูด้วยความเร็วสูง
    • สำหรับฝุ่น สิ่งสกปรก คราบเปื้อน คราบของเหลวหก
    • ดูดฝุ่นและถูได้สูงสุด 50 นาที

    ฆ่าเชื้อทางกายภาพด้วยแสง UV

    คลอรีน 0 ส่วนตกค้าง 0 การใช้สารเคมี 0 ไม่ทำร้ายวัสดุปูพื้น หลอดโคมไฟ UV ยาวนาน ครอบคลุมพื้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

    การล้างด้วยมอเตอร์ DC ไร้แปรงทรงพลัง

    มอเตอร์มีความเร็วสูงสุด 83,000 RPM พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพสูง เสียงรบกวนต่ำ อายุการใช้งานนาน ความเชื่อถือได้สูง ทำให้มั่นใจได้เลยว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์และประสิทธิภาพการทำความสะอาดชั้นเยี่ยม

    มีปุ่มพ่นน้ำ เหมาะสำหรับพรม

    มีปุ่มพ่นน้ำที่ปรับได้โดยผู้ใช้และเหมาะสำหรับพื้นแข็ง พรม และพรมเช็ดเท้า

    ระบบแสดงสถานะด้วยการแสดงผลบนหน้าจอ LED และเสียงอัจฉริยะ

    มีตัวช่วยเป็นเสียงอัจฉริยะเพื่อแสดงผลสถานะแบบเรียลไทม์ เด็กใช้ได้ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ใช้ดี

    ทำความสะอาดตัวเองด้วยคลิกเดียว 60 วินาที

    นับถอยหลังทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ 60 วินาที สิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนแปรงจะถูกกวาดโดยตรงเข้าไปในเครื่องโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสเลยตลอดกระบวนการ

    แบตเตอรี่คุณภาพสูง 4,800 mAH และมอเตอร์ไร้แปรงนำเข้าจาก LG

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนำเข้าจาก LG ให้กำลังไฟฟ้าในการทำความสะอาดยาวนาน 50 นาทีในรวดเดียวเมื่อใช้งานในโหมดปกติ เหมาะกับกรณีที่อยู่ในอะพาร์ทเมนต์ขนาดใหญ่และไม่อยากชาร์จไฟบ่อยๆ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภูมิภาค

      ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป
      มี

    • การออกแบบ

      สี
      สีฟ้าบลูฮัช

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      668*333*295  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      4.5  kg

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      แรงดันแบตเตอรี่
      25.2  V
      เวลาในการชาร์จ
      6-6.5  hour(s)
      เวลาในการใช้งานปกติ:
      50 นาที
      เวลาในการใช้งานโหมดเทอร์โบ:
      35 นาที
      แท็งก์น้ำสะอาด
      680 มล.
      แท็งก์น้ำเสีย
      550 มล.
      ความจุแบตเตอรี่
      4800 mAh

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • ได้รับการทดสอบโดยองค์กรทดสอบบุคคลที่สาม อัตราการฆ่าเชื้อ E. coli และ Staphylococcus aureus ด้วย UV คิดเป็น 99.9% ภายใต้สภาพการทดสอบห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ผลการฆ่าเชื้อจริงอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจริง รายงานหมายเลข: xxxxxxxxxxx ส่วนตกค้าง 0 หมายความว่าไม่มีสารเชื้อโรคตกค้างเลย
    • ทำความสะอาดเศษดิน ซอสถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ คราบน้ำผึ้งประเภทต่างๆ ในรวดเดียวภายใต้สภาพการทดสอบจากห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับอนุมัติของ Philips กับกระเบื้อง พื้นไม้ พื้น PVC ในโหมดปกติ ทั้งนี้สถานการณ์จริงอาจต่างออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน วัสดุปูพื้น และอื่นๆ
    • ความเร็ว 83,000 rpm อิงตามการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับอนุมัติโดย Philips และอาจแตกต่างไปตามสถานการณ์จริง มอเตอร์ไร้แปรง DC มีกำลังดูดสูง ความเร็วในการหมุนที่รวดเร็ว และระดับเสียงต่ำเมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบมีแปรง

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