Cordless Wet & Dry 4000 Series เครื่องล้างพื้นอัจฉริยะไร้สาย
ทำความสะอาดบ้านหลังใหญ่ได้ครบเครื่อง
ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีแบบไม่ใช้สารเคมี ใช้งานได้นาน 50 นาทีในครั้งเดียว อีกทั้งยังมีมอเตอร์ DC ไร้แปรงที่มีกำลังดูดสูง/ความเร็วในการหมุนสูง/เสียงรบกวนต่ำ ดีไซน์ด้ามจับสปริงเกอร์เหมาะสำหรับพรม ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
Cordless Wet & Dry 4000 Series เครื่องล้างพื้นอัจฉริยะไร้สาย
ทำความสะอาดบ้านหลังใหญ่ได้ครบเครื่อง
ใช้งานได้ยาวนานพร้อมกับมีการฆ่าเชื้อ
- ดูดและถูด้วยความเร็วสูง
- สำหรับฝุ่น สิ่งสกปรก คราบเปื้อน คราบของเหลวหก
- ดูดฝุ่นและถูได้สูงสุด 50 นาที
ฆ่าเชื้อทางกายภาพด้วยแสง UV
คลอรีน 0 ส่วนตกค้าง 0 การใช้สารเคมี 0 ไม่ทำร้ายวัสดุปูพื้น หลอดโคมไฟ UV ยาวนาน ครอบคลุมพื้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การล้างด้วยมอเตอร์ DC ไร้แปรงทรงพลัง
มอเตอร์มีความเร็วสูงสุด 83,000 RPM พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพสูง เสียงรบกวนต่ำ อายุการใช้งานนาน ความเชื่อถือได้สูง ทำให้มั่นใจได้เลยว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์และประสิทธิภาพการทำความสะอาดชั้นเยี่ยม
มีปุ่มพ่นน้ำ เหมาะสำหรับพรม
มีปุ่มพ่นน้ำที่ปรับได้โดยผู้ใช้และเหมาะสำหรับพื้นแข็ง พรม และพรมเช็ดเท้า
ระบบแสดงสถานะด้วยการแสดงผลบนหน้าจอ LED และเสียงอัจฉริยะ
มีตัวช่วยเป็นเสียงอัจฉริยะเพื่อแสดงผลสถานะแบบเรียลไทม์ เด็กใช้ได้ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ใช้ดี
ทำความสะอาดตัวเองด้วยคลิกเดียว 60 วินาที
นับถอยหลังทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ 60 วินาที สิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนแปรงจะถูกกวาดโดยตรงเข้าไปในเครื่องโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสเลยตลอดกระบวนการ
แบตเตอรี่คุณภาพสูง 4,800 mAH และมอเตอร์ไร้แปรงนำเข้าจาก LG
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนำเข้าจาก LG ให้กำลังไฟฟ้าในการทำความสะอาดยาวนาน 50 นาทีในรวดเดียวเมื่อใช้งานในโหมดปกติ เหมาะกับกรณีที่อยู่ในอะพาร์ทเมนต์ขนาดใหญ่และไม่อยากชาร์จไฟบ่อยๆ
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ภูมิภาค
- ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป
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มี
-
การออกแบบ
- สี
-
สีฟ้าบลูฮัช
-
น้ำหนักและขนาด
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
-
668*333*295
mm
- น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
-
4.5
kg
-
ประสิทธิภาพการทำงาน
- ประเภทแบตเตอรี่
-
ลิเธียมไอออน
- แรงดันแบตเตอรี่
-
25.2
V
- เวลาในการชาร์จ
-
6-6.5
hour(s)
- เวลาในการใช้งานปกติ:
-
50 นาที
- เวลาในการใช้งานโหมดเทอร์โบ:
-
35 นาที
- แท็งก์น้ำสะอาด
-
680 มล.
- แท็งก์น้ำเสีย
-
550 มล.
- ความจุแบตเตอรี่
-
4800 mAh
- ได้รับการทดสอบโดยองค์กรทดสอบบุคคลที่สาม อัตราการฆ่าเชื้อ E. coli และ Staphylococcus aureus ด้วย UV คิดเป็น 99.9% ภายใต้สภาพการทดสอบห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ผลการฆ่าเชื้อจริงอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจริง รายงานหมายเลข: xxxxxxxxxxx ส่วนตกค้าง 0 หมายความว่าไม่มีสารเชื้อโรคตกค้างเลย
- ทำความสะอาดเศษดิน ซอสถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ คราบน้ำผึ้งประเภทต่างๆ ในรวดเดียวภายใต้สภาพการทดสอบจากห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับอนุมัติของ Philips กับกระเบื้อง พื้นไม้ พื้น PVC ในโหมดปกติ ทั้งนี้สถานการณ์จริงอาจต่างออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน วัสดุปูพื้น และอื่นๆ
- ความเร็ว 83,000 rpm อิงตามการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับอนุมัติโดย Philips และอาจแตกต่างไปตามสถานการณ์จริง มอเตอร์ไร้แปรง DC มีกำลังดูดสูง ความเร็วในการหมุนที่รวดเร็ว และระดับเสียงต่ำเมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบมีแปรง
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