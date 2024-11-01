XW7110/02
การทำความสะอาดพื้นให้ถูกสุขลักษณะขั้นสูง
AquaTrio Corldess 7000 Series ใหม่เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบ Wet & Dry เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสมบูรณ์แบบ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบที่ยืดหยุ่น ทำให้ลงมือถูได้แม้ในบริเวณที่เข้าถึงยากระหว่างเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงบริเวณที่อยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์ด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หัวดูด AquaSpin ดูดฝุ่นและลงมือถูพื้นแข็งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก รอยเปื้อน คราบของเหลว และแบคทีเรียสูงสุด 99.9%* ในรวดเดียว เป็นหัวดูดเฉพาะที่ออกแบบให้ดูดสิ่งสกปรกทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังของหัวดูด ให้ทุกการเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีแปรงหมุนความเร็วสูงชนิดใหม่ที่จดสิทธิบัตรแล้วจะมีน้ำสะอาดไหลเป็นกระแสต่อเนื่องออกมา ทำให้แปรง Power ชนิดทำความสะอาดตัวเองได้มีการทำงาน ทั้งยังป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกกระเด็นเปรอะเปื้อนตามพื้น ฉะนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องนำผ้าถูพื้นสกปรกๆ มาล้างน้ำหรือนำมาบิดเพื่อทำความสะอาดใหม่อีกรอบ
แท้งค์น้ำสะอาดจะปล่อยน้ำสะอาดลงสู่พื้นเป็นกระแสต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการทำความสะอาดพื้นทุกส่วนด้วยน้ำเปล่าสะอาด คุณจะไม่ต้องถูพื้นด้วยน้ำถูสกปรกอีก ไม่เหมือนกับการถูด้วยวิธีดั้งเดิมที่ต้องใช้มือ
สิ่งสกปรกทุกอย่างที่ดูดขึ้นมาทั้งเปียกและแห้งจะถูกแยกกักไว้ในแท้งค์น้ำสกปรก โดยคุณสามารถนำน้ำถูสกปรกนั้นออกจากแท้งค์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องให้สัมผัสโดนเลย
ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณเก้าอี้และขาโต๊ะได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้ความพยายาม เนื่องจากคุณสามารถเลื่อนอุปกรณ์ให้ซอกซอนตามจุดยากๆ ได้ เช่น เสาต่างๆ รวมถึงตรงมุมห้องที่สิ่งสกปรกชอบไปสะสมอยู่
การออกแบบที่ยืดหยุ่นให้คุณดูดฝุ่นและล้างได้แม้ในบริเวณที่อยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์ซึ่งยากต่อการเข้าถึง เนื่องจากเครื่องสามารถเข้าไปในตำแหน่งที่แบนราบได้โดยไม่ต้องยกหัวดูดขึ้นเลย ทำให้ไม่ต้องสูญเสียการสัมผัสกับพื้น
เครื่องมีโหมดทำความสะอาดอยู่ 3 โหมด โหมดเปียกธรรมดามุ่งทำความสะอาดแบบเปียกตามปกติ โหมดเปียกแบบแรงเข้มข้นมีไว้ทำความสะอาดคราบฝังแน่น โหมดดูดซับน้ำมีไว้ดูดความชื้นที่หลงเหลืออยู่บนพื้น ทั้งนี้เปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานได้จากการใช้หน้าจอ LCD ดิจิตัลอัจฉริยะ
ครั้นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เพียงนำเครื่องไปวางไว้บนสเตชั่นหลังทำความสะอาดและจัดเก็บ เพื่อทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติตามวงจรอันเป็นการนำอุปกรณ์และแปรง Power ไปล้างน้ำอย่างหมดจด เสร็จแล้วคุณก็จะสามารถเก็บระบบทั้งระบบรวมถึงแปรง Power ไว้ด้วยกันได้ เพื่อให้อุปกรณ์ทุกอย่างสะอาดพร้อมใช้งานในครั้งถัดไป
หน้าจอ LCD ดิจิตัลอัจฉริยะจะให้ข้อมูลแนะนำระหว่างและหลังทำความสะอาด หันไปดูหน้าจอ LCD เพื่อดูข้อมูลสดเกี่ยวกับสถานะไฟแบตเตอรี่ โหมดทำความสะอาด การสนับสนุนการบำรุงรักษา และอื่นๆ อีกมากมาย
ประสิทธิภาพการทำงาน
การใช้งาน
ระบบกรอง
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
ความยั่งยืน
น้ำหนักและขนาด
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