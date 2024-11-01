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  • การทำความสะอาดพื้นให้ถูกสุขลักษณะขั้นสูง การทำความสะอาดพื้นให้ถูกสุขลักษณะขั้นสูง การทำความสะอาดพื้นให้ถูกสุขลักษณะขั้นสูง

    AquaTrio Cordless เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งไร้สาย (7000 Series)

    XW7110/02

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    การทำความสะอาดพื้นให้ถูกสุขลักษณะขั้นสูง

    AquaTrio Corldess 7000 Series ใหม่เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบ Wet & Dry เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสมบูรณ์แบบ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบที่ยืดหยุ่น ทำให้ลงมือถูได้แม้ในบริเวณที่เข้าถึงยากระหว่างเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงบริเวณที่อยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์ด้วย

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    AquaTrio Cordless เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งไร้สาย (7000 Series)

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    การทำความสะอาดพื้นให้ถูกสุขลักษณะขั้นสูง

    ดูดฝุ่นและลงมือถูบนพื้นแข็งได้ในขั้นตอนเดียว

    • ดูดฝุ่นและถูพื้นแบบเปียกอย่างหมดจด
    • การออกแบบที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
    • ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
    • ทำความสะอาดได้นานสุด 25 นาทีและสูงสุด 180 ตร.ม.**
    หัวดูด AquaSpin ดูดฝุ่นและล้างพื้นได้ในรวดเดียว

    หัวดูด AquaSpin ดูดฝุ่นและล้างพื้นได้ในรวดเดียว

    หัวดูด AquaSpin ดูดฝุ่นและลงมือถูพื้นแข็งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก รอยเปื้อน คราบของเหลว และแบคทีเรียสูงสุด 99.9%* ในรวดเดียว เป็นหัวดูดเฉพาะที่ออกแบบให้ดูดสิ่งสกปรกทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังของหัวดูด ให้ทุกการเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ

    แปรงความเร็วสูงสองหัวจะทำความสะอาดพื้นแบบเปียกอย่างถูกสุขอนามัย

    แปรงความเร็วสูงสองหัวจะทำความสะอาดพื้นแบบเปียกอย่างถูกสุขอนามัย

    เทคโนโลยีแปรงหมุนความเร็วสูงชนิดใหม่ที่จดสิทธิบัตรแล้วจะมีน้ำสะอาดไหลเป็นกระแสต่อเนื่องออกมา ทำให้แปรง Power ชนิดทำความสะอาดตัวเองได้มีการทำงาน ทั้งยังป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกกระเด็นเปรอะเปื้อนตามพื้น ฉะนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องนำผ้าถูพื้นสกปรกๆ มาล้างน้ำหรือนำมาบิดเพื่อทำความสะอาดใหม่อีกรอบ

    ล้างพื้นด้วยน้ำสะอาดเสมอ

    ล้างพื้นด้วยน้ำสะอาดเสมอ

    แท้งค์น้ำสะอาดจะปล่อยน้ำสะอาดลงสู่พื้นเป็นกระแสต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการทำความสะอาดพื้นทุกส่วนด้วยน้ำเปล่าสะอาด คุณจะไม่ต้องถูพื้นด้วยน้ำถูสกปรกอีก ไม่เหมือนกับการถูด้วยวิธีดั้งเดิมที่ต้องใช้มือ

    ระบบจ่ายน้ำจะกักน้ำสกปรกไม่ให้ไหลออกมา

    ระบบจ่ายน้ำจะกักน้ำสกปรกไม่ให้ไหลออกมา

    สิ่งสกปรกทุกอย่างที่ดูดขึ้นมาทั้งเปียกและแห้งจะถูกแยกกักไว้ในแท้งค์น้ำสกปรก โดยคุณสามารถนำน้ำถูสกปรกนั้นออกจากแท้งค์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องให้สัมผัสโดนเลย

    เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดในพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง

    เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดในพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง

    ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณเก้าอี้และขาโต๊ะได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้ความพยายาม เนื่องจากคุณสามารถเลื่อนอุปกรณ์ให้ซอกซอนตามจุดยากๆ ได้ เช่น เสาต่างๆ รวมถึงตรงมุมห้องที่สิ่งสกปรกชอบไปสะสมอยู่

    การทำความสะอาดแบบไร้สายที่ยืดหยุ่นเพื่อสมรรถนะที่ทรงประสิทธิภาพ

    การทำความสะอาดแบบไร้สายที่ยืดหยุ่นเพื่อสมรรถนะที่ทรงประสิทธิภาพ

    การออกแบบที่ยืดหยุ่นให้คุณดูดฝุ่นและล้างได้แม้ในบริเวณที่อยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์ซึ่งยากต่อการเข้าถึง เนื่องจากเครื่องสามารถเข้าไปในตำแหน่งที่แบนราบได้โดยไม่ต้องยกหัวดูดขึ้นเลย ทำให้ไม่ต้องสูญเสียการสัมผัสกับพื้น

    โหมดทำความสะอาด 3 โหมดเพื่อปรับให้ตรงตามความต้องการทำความสะอาดที่แตกต่างกัน

    โหมดทำความสะอาด 3 โหมดเพื่อปรับให้ตรงตามความต้องการทำความสะอาดที่แตกต่างกัน

    เครื่องมีโหมดทำความสะอาดอยู่ 3 โหมด โหมดเปียกธรรมดามุ่งทำความสะอาดแบบเปียกตามปกติ โหมดเปียกแบบแรงเข้มข้นมีไว้ทำความสะอาดคราบฝังแน่น โหมดดูดซับน้ำมีไว้ดูดความชื้นที่หลงเหลืออยู่บนพื้น ทั้งนี้เปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานได้จากการใช้หน้าจอ LCD ดิจิตัลอัจฉริยะ

    การทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติของเครื่องและแปรง Power

    การทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติของเครื่องและแปรง Power

    ครั้นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เพียงนำเครื่องไปวางไว้บนสเตชั่นหลังทำความสะอาดและจัดเก็บ เพื่อทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติตามวงจรอันเป็นการนำอุปกรณ์และแปรง Power ไปล้างน้ำอย่างหมดจด เสร็จแล้วคุณก็จะสามารถเก็บระบบทั้งระบบรวมถึงแปรง Power ไว้ด้วยกันได้ เพื่อให้อุปกรณ์ทุกอย่างสะอาดพร้อมใช้งานในครั้งถัดไป

    หน้าจอ LCD ดิจิตัลอัจฉริยะเพื่อคำแนะนำระหว่างและหลังการใช้งาน

    หน้าจอ LCD ดิจิตัลอัจฉริยะเพื่อคำแนะนำระหว่างและหลังการใช้งาน

    หน้าจอ LCD ดิจิตัลอัจฉริยะจะให้ข้อมูลแนะนำระหว่างและหลังทำความสะอาด หันไปดูหน้าจอ LCD เพื่อดูข้อมูลสดเกี่ยวกับสถานะไฟแบตเตอรี่ โหมดทำความสะอาด การสนับสนุนการบำรุงรักษา และอื่นๆ อีกมากมาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
      เวลาในการชาร์จ
      4 ชั่วโมง
      แรงดันแบตเตอรี่
      25.9 โวลต์
      เวลาในการใช้งาน
      25 นาที

    • การใช้งาน

      ความจุแท้งค์น้ำสะอาดในหุ่นยนต์
      670 มล.
      ความจุแท้งค์น้ำสกปรกในหุ่นยนต์
      600 มล.
      น้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ได้
      โซลูชั่นทำความสะอาดพื้น Philips XV1792/01
      ตัวบ่งชี้ว่าแท้งค์น้ำสกปรกเต็มแล้ว
      มี
      ขนาดพื้นที่ถูได้ต่อแบตเตอรี่
      สูงสุด 180 ตร.ซม.

    • ระบบกรอง

      ระบบแผ่นกรอง
      ระบบกระจายน้ำ

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      หัวดูดมาตรฐาน
      หัวดูด AquaSpin
      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      • สเตชั่นหลังทำความสะอาดและจัดเก็บ
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด

    • ดีไซน์

      สี
      สีเทาเข้มและสีทองแชมเปญ

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนัก
      4.6 กก.
      ขนาดในการติดตั้ง
      ยาว 26.5 ซม. x กว้าง 22.5 ซม. x สูง 110 ซม.
      ขนาดสเตชั่นหลังทำความสะอาดและจัดเก็บ
      ยาว 34.5 x กว้าง 32 x สูง 24.3

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ทดสอบกับแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยใช้น้ำเพียงอย่างเดียว
    • *เวลาใช้งานใช้ได้กับโหมดธรรมดาที่มีการชาร์จแบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้ง มีขนาดพื้นที่ถูได้คำนวณตามช่วงการทำความสะอาดตามมาตรฐาน IEC นั่นคือมีความเร็วทดสอบที่ 0.5 เมตร/วินาที

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