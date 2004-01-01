Article Published Date : 21 ตุลาคม 2025
จุกนมหลอก Philips Avent ทุกรุ่นปลอดสาร BPA ในฐานะแบรนด์หลักและแบรนด์ดูแลเด็ก Philips Avent พิจารณาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอันดับแรก เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่กำหนดโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติทั่วโลกและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด
จากข่าวสารเกี่ยวกับจุกนมหลอก Philips Avent SCF085/60 เราได้ตรวจสอบผลลัพธ์ของเราและดำเนินการทดสอบเพิ่มเติมกับ DEKRA ซึ่งเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการทดสอบการตรวจสอบและการรับรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก การทดสอบเหล่านี้ยังยืนยันว่าปราศจาก BPA ที่ตรวจจับได้ในทุกรุ่นของเรารวมถึงตัวอย่างที่ทดสอบและได้รับการรับรองว่าปลอดสาร BPA
