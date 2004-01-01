คำค้นหา

ฝ่ายสนับสนุนของ Philips

ฉันได้อ่านข่าวเกี่ยวกับจุกนมหลอกและ BPA – แล้วคุณจะตรวจสอบว่าจุกนมหลอกของ Philips Avent ปลอดสาร BPA ได้อย่างไร

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2025

จุกนมหลอก Philips Avent ทุกรุ่นปลอดสาร BPA ในฐานะแบรนด์หลักและแบรนด์ดูแลเด็ก Philips Avent พิจารณาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอันดับแรก เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่กำหนดโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติทั่วโลกและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด

จากข่าวสารเกี่ยวกับจุกนมหลอก Philips Avent SCF085/60 เราได้ตรวจสอบผลลัพธ์ของเราและดำเนินการทดสอบเพิ่มเติมกับ DEKRA ซึ่งเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการทดสอบการตรวจสอบและการรับรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก การทดสอบเหล่านี้ยังยืนยันว่าปราศจาก BPA ที่ตรวจจับได้ในทุกรุ่นของเรารวมถึงตัวอย่างที่ทดสอบและได้รับการรับรองว่าปลอดสาร BPA

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ

กำลังมองหาอย่างอื่นอยู่หรือไม่

ค้นพบตัวเลือก Philips Support ทั้งหมด

หน้าหลักของ Support

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

* ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

*
ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
หมายความว่าอย่างไร

ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

ง่ายที่จะรับการบริการ

สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

สมัครตอนนี้

การคลิกที่ลิงก์จะเป็นการออกจากเว็บไซต์ทางการของ Philips Electronics Ltd. ("Philips") ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น Philips ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด