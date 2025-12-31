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Ultinon Pro6000 SIหลอดไฟสัญญาณสำหรับรถยนต์

11065RU60X2

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนาน

เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้อัปเกรดเป็นไฟเบรก Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜W21W] สีแดงเข้มมีความดูดีและเพิ่มทัศนวิสัยเพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์

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สัญญาณแบบสง่างามที่สว่างกว่า

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนาน

  • LED-RED [~W21W]

  • จำนวนของหลอดไฟ: 2

  • สีขาวนวล 12V 6000 K

  • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

ส่งสัญญาณไฟให้เพื่อนร่วมท้องถนนด้วยไฟภายนอกที่สว่างขึ้นกว่าเดิม

การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงการเปลี่ยนตำแหน่งของยานพาหนะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ ผู้อื่นจำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน และเมื่อสภาพอากาศที่ย่ำแย่ทำให้ทัศนวิสัยลดลง ไฟสัญญาณที่สว่างและสดใสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้น ไฟสัญญาณของ Philips Ultinon Pro6000 LED ให้แสงสีแดงที่สว่างและเข้มเพื่อไฟสัญญาณเบรก สร้างสไตล์ของคุณให้มีเอกลักษณ์ด้วยไฟสัญญาณ LED จาก Philips เพราะรถของคุณก็เปรียบเสมือนตัวคุณเอง

ข้อมูลความปลอดภัยแบบพร้อมใช้งานสำหรับผู้ขับขี่รายอื่น

เมื่อเทียบกับหลอดไส้ ไฟ LED จาก Philips Ultinon Pro6000 จะสว่างขึ้นทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่คนอื่นๆ สามารถตอบสนองได้เร็วขึ้น ทำให้คุณปลอดภัยยิ่งขึ้น

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยอาร์เรย์ LED แบบสามดวง

สำหรับสัญญาณไฟเบรก LED Philips Ultinon Pro6000 ให้การกระจายแสงที่สม่ำเสมอ มุมกว้างช่วยให้ฉายแสงในจุดที่คุณต้องการ

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