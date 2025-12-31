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11066RU60X2
เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนาน
เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้อัปเกรดเป็นไฟเบรกและไฟท้าย Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜W21/5W] สีแดงเข้มมีความดูดีและเพิ่มทัศนวิสัยเพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์
LED-RED [~W21/5W]
จำนวนของหลอดไฟ: 2
สีขาวนวล 12V 6000 K
ระบบยานยนต์ขั้นสูง
การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงการเปลี่ยนตำแหน่งโดยเจตนาของพาหนะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน คนอื่นๆ จำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และเมื่อสภาพอากาศที่ย่ำแย่ทำให้ทัศนวิสัยลดลง ไฟสัญญาณที่สว่างและสดใสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไฟสัญญาณของ Philips Ultinon Pro6000 LED ให้แสงสว่างเพื่อไฟสัญญาณต่างๆ รถของคุณก็เปรียบเหมือนตัวคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณมีเอกลักษณ์ด้วยไฟสัญญาณ LED จาก Philips
เมื่อเทียบกับหลอดไส้ ไฟ LED จาก Philips Ultinon Pro6000 จะสว่างขึ้นทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่คนอื่นๆ สามารถตอบสนองได้เร็วขึ้น ทำให้คุณปลอดภัยยิ่งขึ้น
สำหรับไฟเบรกและไฟท้ายของคุณ Philips Ultinon Pro6000 LED ให้การกระจายแสงที่สม่ำเสมอ มุมกว้างช่วยให้ฉายแสงในจุดที่คุณต้องการ
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ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ECE