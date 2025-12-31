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Ultinon Pro6000 SIหลอดไฟสัญญาณสำหรับรถยนต์

11866CU60X1

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนาน

เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ อัปเกรดเป็นไฟ LED Festoons 43 มม. Philips Ultinon Pro6000 สำหรับแสงไฟภายในรถยนต์ แสงไฟสีขาวสว่างจ้า 6000 K จะให้แสงสว่างภายในรถของคุณ และยังถนอมสายตาของคุณอีกด้วย

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สัญญาณแบบสง่างามที่สว่างกว่า

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนาน

  • LED-FEST 43 มม.

  • จำนวนของหลอดไฟ: 1

  • สีขาวนวล 12V 6000 K

  • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

ส่องสว่างภายในรถของคุณด้วยหลอดไฟ LED ที่สว่างสดใส

เลือกหลอดไฟ Philips Ultinon Pro6000 LED สีขาวสว่างของเราเพื่อทัศนวิสัยและสไตล์ที่เหนือกว่าภายในรถของคุณ ด้วยความสว่างและมีสไตล์ ไฟรุ่นนี้จะเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่ของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังค้นหาโทรศัพท์ที่ตกในรถ ผู้โดยสารของคุณต้องการอ่านหนังสือ หรือคุณกำลังพยายามค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดหมาย ตอนนี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับแสงไฟภายในที่สว่างสดใสได้แล้ว

ปรับแต่งมาเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น

ไฟภายในรถ Philips Ultinon Pro3000 LED ให้เอฟเฟกต์เดย์ไลท์ที่ทรงพลังถึง 6000 K ให้ความสว่างให้กับที่นั่งผู้โดยสารในรถด้วยไฟที่สว่าง มีรูปแบบ และมีสไตล์

อัพเกรดแสงไฟไปพร้อมกับสไตล์ของคุณ

หากคุณต้องการปรับปรุงทั้งแสงและสไตล์การตกแต่งภายในรถของคุณ ให้เลือกหลอดไฟ LED Philips Ultinon Pro6000 แสงสีขาวที่คมชัดจะช่วยคุณจัดเรียงกล่องเก็บของ ค้นหาโทรศัพท์หรือกระเป๋าสตางค์ที่หล่นใต้เบาะนั่ง หรือค้นหาบางอย่างในท้ายรถ นอกจากช่วยให้คุณดูดีขึ้นแล้ว ยังดูสวยสง่าอีกด้วย

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  1. ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ECE