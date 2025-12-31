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11961CU60X2
เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนาน
เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้อัปเกรดเป็นไฟบอกตำแหน่ง Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W] ซึ่งส่องสว่างและดูดีเพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์
LED-T10 [~W5W]
จำนวนของหลอดไฟ: 2
สีขาวนวล 12V 6000 K
ระบบยานยนต์ขั้นสูง
คุณต้องการไฟรถยนต์ที่สว่างและมีสไตล์ แต่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่ไฟดับอยู่เรื่อยๆ นั่นคือจุดอ่อนที่สำคัญของหลอดไฟทั่วไป ยิ่งแสงมีกำลังมาก อายุการใช้งานก็จะสั้นลง แม้ที่ความเข้มแสงที่สูงขึ้น แต่ LED ก็ใช้งานได้ยาวนานกว่ามาก ไฟ LED Philips Ultinon Pro6000 สร้างขึ้นเพื่อความทนทาน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เทคโนโลยี LED ระดับไฮเอนด์และระบบการจัดการความร้อนขั้นสูง จึงมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมง
หลอดไฟ LED สำหรับติดตั้งเพิ่มเติมและหลอดไฟธรรมดามีความแตกต่างกันในแง่ของกำลังไฟ องค์ประกอบ และการใช้พลังงาน การเปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาของคุณด้วย LED อื่นอาจเป็นปัญหา หลอดไฟ Philips Ultinon Pro6000 สามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าได้กับรถส่วนใหญ่ มีอะแดปเตอร์เพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการแก้ไขปัญหาหากจำเป็น เราขายโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ
แม้ว่าเป้าหมายหลักของการจัดแสงภายนอกอาคารคือการช่วยให้คุณมองเห็นและถูกมองเห็น แต่ก็ไม่มีเหตุผลใดที่คุณไม่ควรดูดีไปพร้อมๆ กัน หากคุณต้องการอัปเกรดสไตล์ของคุณโดยไม่ต้องซื้อรถใหม่ การเปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณด้วยสัญญาณไฟ LED ของ Philips Ultinon Pro6000 ก็เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการใช้จ่ายเงินของคุณ
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ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ECE