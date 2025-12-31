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Ultinon Pro6000 SIหลอดไฟสัญญาณสำหรับรถยนต์

11961WU60X2

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนาน

เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้อัปเกรดเป็นไฟบอกตำแหน่ง Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W] ซึ่งส่องสว่างและดูดีเพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สัญญาณแบบสง่างามที่สว่างกว่า

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนาน

  • LED-T10 [~W5W]

  • จำนวนของหลอดไฟ: 2

  • 12V 4000 K สีขาวอุ่น

  • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 5,000 ชั่วโมง

คุณต้องการไฟรถยนต์ที่สว่างและมีสไตล์ แต่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่ไฟดับอยู่เรื่อยๆ นั่นคือจุดอ่อนที่สำคัญของหลอดไฟทั่วไป ยิ่งแสงมีกำลังมาก อายุการใช้งานก็จะสั้นลง แม้ที่ความเข้มแสงที่สูงขึ้น แต่ LED ก็ใช้งานได้ยาวนานกว่ามาก ไฟ LED Philips Ultinon Pro6000 สร้างขึ้นเพื่อความทนทาน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เทคโนโลยี LED ระดับไฮเอนด์และระบบการจัดการความร้อนขั้นสูง จึงมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมง

ความสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าได้กับรถส่วนใหญ่

หลอดไฟ LED สำหรับติดตั้งเพิ่มเติมและหลอดไฟธรรมดามีความแตกต่างกันในแง่ของกำลังไฟ องค์ประกอบ และการใช้พลังงาน การเปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาของคุณด้วย LED อื่นอาจเป็นปัญหา หลอดไฟ Philips Ultinon Pro6000 สามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าได้กับรถส่วนใหญ่ มีอะแดปเตอร์เพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการแก้ไขปัญหาหากจำเป็น เราขายโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ

อัพเกรดแสงไฟไปพร้อมกับสไตล์ของคุณ

แม้ว่าเป้าหมายหลักของการจัดแสงภายนอกอาคารคือการช่วยให้คุณมองเห็นและถูกมองเห็น แต่ก็ไม่มีเหตุผลใดที่คุณไม่ควรดูดีไปพร้อมๆ กัน หากคุณต้องการอัปเกรดสไตล์ของคุณโดยไม่ต้องซื้อรถใหม่ การเปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณด้วยสัญญาณไฟ LED ของ Philips Ultinon Pro6000 ก็เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการใช้จ่ายเงินของคุณ

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  1. ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ECE