รับประกัน 2 ปีเต็ม
11961XU60X2
เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนาน
เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้อัปเกรดเป็นไฟบอกตำแหน่ง Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W] ซึ่งส่องสว่างและดูดีเพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์
LED-T10 [~W5W]
จำนวนของหลอดไฟ: 2
สีฟ้านวล 12 V 8000 K
ระบบยานยนต์ขั้นสูง
การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงการเปลี่ยนตำแหน่งของยานพาหนะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ ผู้อื่นจำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน และเมื่อสภาพอากาศที่ย่ำแย่ทำให้ทัศนวิสัยลดลง ไฟสัญญาณที่สว่างและสดใสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้น ไฟสัญญาณของ Philips Ultinon Pro6000 LED ให้เอฟเฟคแสงสว่างสีฟ้านวลที่สูงถึง 8000 K สำหรับไฟบอกตำแหน่งและภายใน สร้างสไตล์ของคุณให้มีเอกลักษณ์ด้วยไฟสัญญาณ LED จาก Philips เพราะรถของคุณก็เปรียบเสมือนตัวคุณเอง
ไม่ว่าจะเป็นไฟจอด ไฟช่องใส่ของ หรือไฟภายในรถ Philips Ultinon Pro6000 LED จะมอบการกระจายแสงที่สม่ำเสมอให้กับคุณ ด้วยมุมที่กว้างจึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าแสงไฟจะส่องไปยังจุดที่คุณต้องการ
แม้ว่าเป้าหมายหลักของการจัดแสงภายนอกอาคารคือการช่วยให้คุณมองเห็นและถูกมองเห็น แต่ก็ไม่มีเหตุผลใดที่คุณไม่ควรดูดีไปพร้อมๆ กัน หากคุณต้องการอัปเกรดสไตล์ของคุณโดยไม่ต้องซื้อรถใหม่ การเปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณด้วยสัญญาณไฟ LED ของ Philips Ultinon Pro6000 ก็เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการใช้จ่ายเงินของคุณ
ความคิดเห็น
ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ECE