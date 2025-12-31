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Ultinon Pro6000 SIหลอดไฟสัญญาณสำหรับรถยนต์

11961XU60X2

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนาน

เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้อัปเกรดเป็นไฟบอกตำแหน่ง Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W] ซึ่งส่องสว่างและดูดีเพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์

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สัญญาณแบบสง่างามที่สว่างกว่า

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนาน

  • LED-T10 [~W5W]

  • จำนวนของหลอดไฟ: 2

  • สีฟ้านวล 12 V 8000 K

  • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

ส่งสัญญาณไฟให้เพื่อนร่วมท้องถนนด้วยไฟภายนอกที่สว่างขึ้นกว่าเดิม

การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงการเปลี่ยนตำแหน่งของยานพาหนะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ ผู้อื่นจำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน และเมื่อสภาพอากาศที่ย่ำแย่ทำให้ทัศนวิสัยลดลง ไฟสัญญาณที่สว่างและสดใสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้น ไฟสัญญาณของ Philips Ultinon Pro6000 LED ให้เอฟเฟคแสงสว่างสีฟ้านวลที่สูงถึง 8000 K สำหรับไฟบอกตำแหน่งและภายใน สร้างสไตล์ของคุณให้มีเอกลักษณ์ด้วยไฟสัญญาณ LED จาก Philips เพราะรถของคุณก็เปรียบเสมือนตัวคุณเอง

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยอาร์เรย์ LED แบบสามดวง

ไม่ว่าจะเป็นไฟจอด ไฟช่องใส่ของ หรือไฟภายในรถ Philips Ultinon Pro6000 LED จะมอบการกระจายแสงที่สม่ำเสมอให้กับคุณ ด้วยมุมที่กว้างจึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าแสงไฟจะส่องไปยังจุดที่คุณต้องการ

อัพเกรดแสงไฟไปพร้อมกับสไตล์ของคุณ

แม้ว่าเป้าหมายหลักของการจัดแสงภายนอกอาคารคือการช่วยให้คุณมองเห็นและถูกมองเห็น แต่ก็ไม่มีเหตุผลใดที่คุณไม่ควรดูดีไปพร้อมๆ กัน หากคุณต้องการอัปเกรดสไตล์ของคุณโดยไม่ต้องซื้อรถใหม่ การเปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณด้วยสัญญาณไฟ LED ของ Philips Ultinon Pro6000 ก็เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการใช้จ่ายเงินของคุณ

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  1. ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ECE