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12258BVUSM
ขับขี่อย่างมีสไตล์
หลอดไฟหน้ารถ BlueVision Ultra เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการแต่งแต้มรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นให้แก่รถของตนเอง ด้วย BlueVision ultra ผู้ขับขี่จะได้ตื่นตากับเอฟเฟกต์ Xenon สีฟ้า อันเป็นผลจากเทคโนโลยี Gradient Coating™ สัมผัสกับความเหนือชั้นของหลอดไฟสำหรับใช้บนท้องถนนที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับ
ประเภทของหลอดไฟ: H1
ภายในบรรจุ: 2+2 หลอด
H7 12 V 55 W
ทำให้รถของคุณมีรูปลักษณ์สีฟ้ามีสไตล์จากสัญญาณไฟ W5W 2 ดวงที่มีให้
ด้วยไฟสีขาว 3 700 K หลอดไฟ BlueVision Moto สร้างทัศนวิสัยบนท้องถนนที่ยอดเยี่ยมกว่าและยังมีเอฟเฟกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ในออปติคซึ่งจะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุด
BlueVision Ultra ยิ่งเพิ่มเอฟเฟกต์ Xenon ในหลอดไฟหน้ารถ ได้ด้วยเทคโนโลยี Gradient Coating™ สุดพิเศษ
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