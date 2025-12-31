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12258WHVSM
ความปลอดภัยที่น่าหลงใหลกว่าที่เคย
Philips WhiteVision เพิ่มรูปลักษณ์แสงสีขาวเจิดจ้าแบบ Xenon ให้กับไฟหน้ารถของคุณ เพื่อการขับขี่ที่ดีเยี่ยม ทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นด้วยแสงที่สว่างกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทำให้ WhiteVision เป็นการผสมผสานสไตล์และความปลอดภัยที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ประเภทของหลอดไฟ: H1
ภายในบรรจุ: 2+2 หลอด
12 V,55 W
มาพร้อมไฟหรี่ w5w
ให้ประสิทธิภาพเหนือหลอดไฟรถยนต์สีฟ้าอื่นๆ ในตลาด ไฟหน้ารถ Philips WhiteVision ถือเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการขับขี่อย่างมีสไตล์โดยไม่ลดทอนความปลอดภัย ด้วยอุณหภูมิสีที่สูงและฝาครอบสีขาวมีสไตล์ ทำให้ WhiteVision เป็นการอัพเกรดไฟหน้ารถที่สุดยอด เทคโนโลยีการเคลือบรุ่นที่ 3 ที่ได้รับการจดทะเบียนของ Philips นับว่าเป็นผลงานแห่งวิวัฒนาการชิ้นเอกซึ่งทำให้ WhiteVision เป็นไฟหน้ารถชิ้นแรกที่ให้แสงสีขาวที่แท้จริง
WhiteVision คือหลอดไฟแสงสีขาวเจิดจ้าที่ผ่านการรับรองจาก ECE และเป็นหลอดไฟชนิดแรกที่ผ่านการรับรองเพื่อการใช้บนท้องถนน ให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมทั้งยังมีความปลอดภัยในคราวเดียวกันโดยไม่รบกวนรถที่อยู่ด้านหน้า
ไฟหน้ารถ Philips WhiteVision (มีเฉพาะใน H1, H3, H4, H7, HB3 เท่านั้น) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้นาน มีอายุการใช้งานถึง 450 ชั่วโมง* ซึ่งนับว่านานกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลงและคุ้มค่ามากขึ้น (*H4 และ H7 ทดสอบที่แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 13.2V)
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