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12342WVS2
ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
ไฟหน้าฮาโลเจน Philips WeatherVision ให้แสงสีเหลืองมากกว่าปกติถึง 60%* ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่อย่างปลอดภัยผ่านสภาพอากาศที่เลวร้ายต่างๆ เช่น ฝนตก หมอกลง และหิมะตก ซึ่งเป็นข้อบังคับของ ECE** ว่าด้วยการใช้ท้องถนนตามกฎหมาย
ประเภทของหลอดไฟ: H4
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V,60/55 W
ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล
WeatherVision ให้ไฟสีเหลืองสูงสุดที่ตัดผ่านสภาพอากาศที่เลวร้ายต่างๆ ได้ดีกว่าที่เคย ด้วยการเคลือบด้วยสีเหลืองทั้งหมด จึงมั่นใจได้ถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งกว่า
เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนานในเวลาเดียวกัน
ความคิดเห็น
เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน
การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ