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12342WVUSM
รูปลักษณ์คมชัดเกินห้ามใจ
Philips WhiteVision Ultra H4 พร้อมสูตรการเคลือบล่าสุด มอบอุณหภูมิสีอันน่าทึ่ง 4200 เคลวิน นี่คือไฟฮาโลเจนแสงสีขาวเจิดจ้าที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของเราที่ผ่านการรับรองเพื่อการใช้บนท้องถนน และเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดหากคุณกำลังมองหารูปลักษณ์ที่ดูดีมีสไตล์
ประเภทของหลอดไฟ: H4
12V, 55/60W, W5W รวมไฟบอกตำแหน่ง
ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60%
สูงสุดถึง 4,200 K
จำนวนหลอดไฟ: 2+2
ด้วยความสว่างสูงสุด 4,200 เคลวิน ไฟหน้า Philips WhiteVision ultra จึงปฏิวัติรูปลักษณ์รถยนต์ของคุณด้วยแสงสีขาวสว่างคม ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่สว่างและมีสไตล์
Philips WhiteVision ultra ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่มองหาการอัพเกรดไปสู่สไตล์และรูปลักษณ์ที่ชวนให้นึกถึงแสงสว่างแบบ LED แต่ยังขับรถที่ใช้เทคโนโลยีฮาโลเจนอยู่ ด้วยสูตรการเคลือบกระจกที่ใหม่และล้ำสมัย หลอดไฟ WhiteVision ultra จึงให้แสงสว่างที่ขาวที่สุดและผ่านการรับรองเพื่อการใช้งานบนท้องถนน รวมถึงให้ลุคที่สะดุดตาของหลอดไฟหน้าสะท้อนแสง
หลอดไฟหน้ารถที่อัพเกรดของ WhiteVision ultra ได้รับการรับรองจาก ECE ให้เป็นไฟสีขาวสว่างหน้ารถที่สามารถใช้งานบนท้องถนนได้ ผู้ขับขี่จะเพลิดเพลินไปกับลุคที่สดใสและหลอดไฟที่สามารถใช้งานบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนโดยไม่ส่องแสงไฟแยงตารถคันหน้าจนเกิดอันตราย
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