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DiamondVisionหลอดไฟหน้า

12360DVS2

4.4

| (12) ตรวจดู

ขับขี่อย่างมีสไตล์

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision เป็นการยกระดับความมีสไตล์ของรถขึ้นไปสู่ขีดสุดด้วยไฟสีขาว 5000K DiamondVision จะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ไฟสีขาวสูงสุด 5000K

ขับขี่อย่างมีสไตล์

  • ประเภทของหลอดไฟ: H8

  • ภายในบรรจุ: 2 หลอด

  • 12 V,35 W

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ความโฉบเฉี่ยวหรูหราสำหรับไฟหน้าของคุณ

หลอดไฟหน้ารถยนต์ Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการรูปลักษณ์สีขาวคมชัดให้กับไฟหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้จดสิทธิบัตรของ Philips ทำให้ DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมและมีสไตล์

Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

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ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

4.4

จาก 5

12

ตรวจดู

2

01/12/2020

Indonesia

Indonesia

teraanngggg

Utk pergantian lampu foglamp honda hrv produk terang sekali

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan

วันที่ใช้ 2020-11-01

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan

วันที่ใช้ 2020-11-01

15/07/2020

한국

한국

ตรวจสอบผู้ซื้อ

제품 장착이 용이합니다

다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함

ข้อดี

제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄

ข้อเสีย

아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구

วันที่ใช้ 2020-06-15

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구

วันที่ใช้ 2020-06-15

29/05/2020

Malaysia

Malaysia

Bright and still road legal !

If you're looking for HALOGEN BULB with some colder colour. This should be your choice as Malaysia JPJ stated maximum colour temperature is 4300K. This is definitely a good product from philips. TQVM.

ข้อดี

Good price, Good quality, Good brightness.

ข้อเสีย

It might have 500h lifespan.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb

วันที่ใช้ 2020-01-29

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb

วันที่ใช้ 2020-01-29

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ