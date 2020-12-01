รับประกัน 2 ปีเต็ม
12360DVS2
ขับขี่อย่างมีสไตล์
ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision เป็นการยกระดับความมีสไตล์ของรถขึ้นไปสู่ขีดสุดด้วยไฟสีขาว 5000K DiamondVision จะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
ประเภทของหลอดไฟ: H8
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V,35 W
ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล
หลอดไฟหน้ารถยนต์ Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการรูปลักษณ์สีขาวคมชัดให้กับไฟหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้จดสิทธิบัตรของ Philips ทำให้ DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมและมีสไตล์
กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips
4.4
จาก 5
12
ตรวจดู
rivo121
01/12/2020
Indonesia
teraanngggg
Utk pergantian lampu foglamp honda hrv produk terang sekali
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan
วันที่ใช้ 2020-11-01
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan
วันที่ใช้ 2020-11-01
ssu6254
15/07/2020
한국
ตรวจสอบผู้ซื้อ
제품 장착이 용이합니다
다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함
ข้อดี
제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄
ข้อเสีย
아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구
วันที่ใช้ 2020-06-15
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구
วันที่ใช้ 2020-06-15
29/05/2020
Malaysia
Bright and still road legal !
If you're looking for HALOGEN BULB with some colder colour. This should be your choice as Malaysia JPJ stated maximum colour temperature is 4300K. This is definitely a good product from philips. TQVM.
ข้อดี
Good price, Good quality, Good brightness.
ข้อเสีย
It might have 500h lifespan.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb
วันที่ใช้ 2020-01-29
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb
วันที่ใช้ 2020-01-29
การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ