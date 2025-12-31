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ยกเลิกการผลิต
12362WHVS2
แสงสีขาวสว่างสูงสุด
หลอดไฟหน้าฮาโลเจน Philips WhiteVision รุ่นใหม่ส่องแสงไฟสีขาวส่องสว่างเจิดจ้า ด้วยอุณหภูมิแสงสูงถึง 4100K แสงสีขาวสว่างขึ้น 20% สำหรับที่สุดแห่งสไตล์ และสว่างขึ้น 40%* บนถนนเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นและความปลอดภัยสูงสุด
ประเภทของหลอดไฟ: H11
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V,55 W
สไตล์
ไฟหน้า Philips WhiteVision เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับนักขับที่ต้องการขับขี่อย่างมีสไตล์พร้อมทั้งมีความปลอดภัยในคราวเดียวกัน WhiteVision คือไฟหน้าที่ก้าวล้ำถึงขีดสุดด้วยอุณหภูมิสีที่ใกล้เคียงกับไฟหน้า Xenon ฝาครอบสีขาวมีสไตล์ และแสงไฟที่สว่างยิ่งกว่าเมื่อส่องบนท้องถนน เทคโนโลยีการเคลือบรุ่นที่สามที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Philips คือผลงานชิ้นเอกที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ทำให้ WhiteVision คือไฟหน้าชนิดแรกที่มีแสงไฟสีขาวอย่างแท้จริง
ไฟหน้า Philips WhiteVision ส่องสว่างให้กับท้องถนนด้วยลำแสงสีขาวที่เด่นชัดที่สามารถส่องสว่างได้ในทันที ด้วยแสงสีขาว 4,300K* (เช่น แสงสีขาวสว่างกว่าหลอดไฟมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด) ลำแสงคุณภาพสูงเพื่อประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมี่ยม
รูปแบบลำแสงที่ยาวกว่าพร้อมทัศวิสัยเพิ่มขึ้น 60%* ช่วยให้คุณมองเห็นผู้ขับขี่บนท้องถนนคนอื่นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มเวลารับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน
ความคิดเห็น
เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน
การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ