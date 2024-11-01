การขับขี่ที่ปลอดภัยสูงสุดและดูดีมีสไตล์
ยานพาหนะบางคันที่ติดตั้งระบบควบคุม CANBus อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่แผงหน้าปัดหากคุณติดตั้งหลอดไฟ LED ใช้ตัวยกเลิกการแจ้งเตือน Philips CEA5W เพื่อลบสัญญาณข้อผิดพลาดเหล่านี้ เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่ราบรื่นของหลอดไฟสัญญาณ LED ของ Philips [~5 W] ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การขับขี่ที่ปลอดภัยสูงสุดและดูดีมีสไตล์
ตัวยกเลิกการแจ้งเตือน LED
- ประเภทของหลอดไฟ: CANbus 5W
- ภายในบรรจุ: 2 หลอด
- 12 V,5 W
ตัวยกเลิกการแจ้งเตือน LED
ในรถบางคันที่มีการติดตั้งระบบควบคุม CANbus การติดตั้งหลอดไฟ LED อาจทำให้มีการแสดงสัญญาณผิดพลาดบนหน้าปัดได้ ด้วยตัวยกเลิกการแจ้งเตือน LED จาก Philips คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการแสดงสัญญาณผิดพลาดเหล่านี้อันมีสาเหตุมากจากการที่ระบบ CANbus ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบ
ข้อมูลทางเทคนิค
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