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    หลอดไฟสัญญาณและไฟภายใน

    12956X2

    การขับขี่ที่ปลอดภัยสูงสุดและดูดีมีสไตล์

    ยานพาหนะบางคันที่ติดตั้งระบบควบคุม CANBus อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่แผงหน้าปัดหากคุณติดตั้งหลอดไฟ LED ใช้ตัวยกเลิกการแจ้งเตือน Philips CEA5W เพื่อลบสัญญาณข้อผิดพลาดเหล่านี้ เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่ราบรื่นของหลอดไฟสัญญาณ LED ของ Philips [~5 W]

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    หลอดไฟสัญญาณและไฟภายใน

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    การขับขี่ที่ปลอดภัยสูงสุดและดูดีมีสไตล์

    ตัวยกเลิกการแจ้งเตือน LED

    • ประเภทของหลอดไฟ: CANbus 5W
    • ภายในบรรจุ: 2 หลอด
    • 12 V,5 W

    ตัวยกเลิกการแจ้งเตือน LED

    ในรถบางคันที่มีการติดตั้งระบบควบคุม CANbus การติดตั้งหลอดไฟ LED อาจทำให้มีการแสดงสัญญาณผิดพลาดบนหน้าปัดได้ ด้วยตัวยกเลิกการแจ้งเตือน LED จาก Philips คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการแสดงสัญญาณผิดพลาดเหล่านี้อันมีสาเหตุมากจากการที่ระบบ CANbus ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      อะแดปเตอร์ CANbus สำหรับ LED [µ5W] ป้องกันสัญญาณข้อผิดพลาด
      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      ระบบยานยนต์ขั้นสูง ติดตั้งง่าย ประสิทธิภาพไร้รอยต่อ

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ตำแหน่งด้านหน้า
      • หลอดไฟห้องโดยสาร
      การกำหนด
      CEA 12956 12V 5W X2
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      รุ่น
      LED CANbus
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      หลอดไฟ ~5 W [R5W, T10, W5W, Festoon]

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      1.8  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รหัสการสั่งซื้อ
      39722294

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      8727900397222
      EAN3
      8719018005007

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      4

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      3000 ชม.

    Badge-D2C

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