ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

ยกเลิกการผลิต

BlueVision ultraหลอดไฟหน้า

12972BVUSM

ขับขี่อย่างมีสไตล์

หลอดไฟหน้ารถ BlueVision Ultra เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการแต่งแต้มรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นให้แก่รถของตนเอง ด้วย BlueVision ultra ผู้ขับขี่จะได้ตื่นตากับเอฟเฟกต์ Xenon สีฟ้า อันเป็นผลจากเทคโนโลยี Gradient Coating™ สัมผัสกับความเหนือชั้นของหลอดไฟสำหรับใช้บนท้องถนนที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ที่สุดแห่งความสว่างและไฟสีฟ้าอันทันสมัยไม่เหมือนใคร

ขับขี่อย่างมีสไตล์

  • ประเภทของหลอดไฟ: H7

  • ภายในบรรจุ: 2+2 หลอด

  • H7 12 V 55 W

  • สไตล์

BlueVision Ultra มาพร้อมสัญญาณไฟ W5W 2 ดวง

BlueVision Ultra มาพร้อมสัญญาณไฟ W5W 2 ดวง

ทำให้รถของคุณมีรูปลักษณ์สีฟ้ามีสไตล์จากสัญญาณไฟ W5W 2 ดวงที่มีให้

ไฟสีขาวจ้า 3 700K บนถนน

ด้วยไฟสีขาว 3 700 K หลอดไฟ BlueVision Moto สร้างทัศนวิสัยบนท้องถนนที่ยอดเยี่ยมกว่าและยังมีเอฟเฟกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ในออปติคซึ่งจะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุด

BlueVision Ultra ใช้เทคโนโลยี Gradient Coating™

BlueVision Ultra ใช้เทคโนโลยี Gradient Coating™

BlueVision Ultra ยิ่งเพิ่มเอฟเฟกต์ Xenon ในหลอดไฟหน้ารถ ได้ด้วยเทคโนโลยี Gradient Coating™ สุดพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี