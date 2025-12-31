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X-tremeVisionหลอดไฟหน้า

12972XVB1

ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

หลอดไฟหน้าฮาโลเจน Philips X-tremeVision ให้ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นถึง 100% X-tremeVision ได้รับการออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อให้ได้แสงที่สว่างเหนือชั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ECE ที่ถูกกฎหมายบนท้องถนน

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เพิ่มวิสัยทัศน์ของคุณบนท้องถนน

ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

  • ประเภทของหลอดไฟ: H7

  • ภายในบรรจุ: 1 หลอด

  • 12 V,55 W

มองเห็นได้ไกลขึ้นและตอบสนองได้ไวขึ้นด้วยทัศนวิสัยที่มากขึ้นถึง 100%

อ้างอิงจากการออกแบบที่ไม่เหมือนใครของผลิตภัณฑ์ ทำให้ X-tremeVision ส่องแสงบนท้องถนนได้สว่างเหนือชั้น

ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ที่มากกว่า

X-tremeVision ให้เวลาตามสนองที่ไวขึ้นด้วยการรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและสัญญาณจราจรได้ล่วงหน้า แสงไฟนับเป็นส่วนสำคัญของการขับขี่ และแสงไฟยังเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุอีกด้วย ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยป้องกันอุบัติเหตุโดยการเพิ่มทัศนวิสัยโดยรวมและทำให้ท้องถนนที่สว่างสดใส

เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

X-tremeVision มีคุณสมบัติควบถ้วนตามข้อบังคับของ ECE ว่าด้วยการใช้ท้องถนนตามกฎหมาย

ข้อมูลทางเทคนิค

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