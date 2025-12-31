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12972XVPB1
เพิ่มประสิทธิภาพของ X-treme
หลอดไฟรถยนต์ Philips X-tremeVision Plus เป็นหนึ่งในหลอดไฟที่สว่างที่สุดที่คุณสามารถหาซื้อได้ โดดเด่นกว่าหลอดไฟรถยนต์อื่นๆ ด้วยความสว่างที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 130% และความยาวของลำแสงที่เหนือกว่า คุณจึงมองเห็นได้ไกลขึ้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และขับขี่ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ประเภทของหลอดไฟ: H1
ภายในบรรจุ: 1 หลอด
12 V,55 W
Philips X-tremeVision Plus คือทางเลือกที่ปลอดภัย ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพที่สุดที่จะช่วยให้คุณอัพเกรดไฟหน้ารถยนต์ของคุณโดยยังคงอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย เนื่องจากเป็นหลอดไฟที่ผ่านการรับรองจาก ECE โดยสมบูรณ์
ชิ้นส่วนสำรองที่อาจมีปัญหาทุกชิ้นนั้นเป็นความเสี่ยงสำหรับคุณและยานพาหนะของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟหน้า โดยไฟหน้าที่เสียหายทุกชิ้นจะลดทัศนวิสัยและความปลอดภัยของคุณและผู้ขับขี่อื่นๆ บนท้องถนน Philips X-tremeVision Plus ได้รับการปรับประสิทธิภาพสูงสุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและไว้วางใจได้ จึงทำให้คุณสามารถมองเห็นและถูกมองเห็นได้ยาวนานกว่าหลอดไฟคุณภาพสูงแบบอื่นๆ
ด้วยการผสมผสานกันระหว่างแสงที่เพิ่มขึ้นและอุณหภูมิของสีที่มากขึ้น ทำให้ Philips X-tremeVision Plus ได้รับการรับรองลำแสงที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในส่วนของฮาโลเจน
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