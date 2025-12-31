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18954C2
ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ
หลอดไฟ Philips LED-CANbus FOG เหมาะสำหรับใช้แทนไฟหน้า LED แบบ FOG หรือ H11 ติดตั้งง่าย มั่นใจได้ว่าระดับไฟฟ้าเข้ากับรถของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ กำจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสัญญาณเตือนบนแผงหน้าปัด
ใช้กับหลอด LED-HL [~H11] & LED-FOG
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
ระบบยานยนต์ขั้นสูง
รถยนต์บางรุ่นมีปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับการอัพเกรดหลอดไฟ LED อะแดปเตอร์ CANbus ที่ไม่เหมือนใครของ Philips จะช่วยแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าทั้งหมดอย่างราบรื่น โดยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับไฟแจ้งเตือนบนแผงหน้าปัดหรือการกะพริบของหลอด LED
ด้วยการออกแบบขั้นสูง ทำให้อะแดปเตอร์ CANbus ติดตั้งง่ายเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก
การออกแบบสำหรับยานยนต์โดยเฉพาะของอะแดปเตอร์ CANbus คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ท้าทายของการใช้งานในแต่ละวันภายในห้องเครื่อง
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ความคิดเห็น
เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น