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CANbus LED adapterอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง LED

18956C2

ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ

หลอดไฟ Philips LED-CANbus HB3/HB4 เหมาะสำหรับใช้แทนไฟหน้า LED แบบ HB3/HB4 และ HIR2 ติดตั้งง่าย มั่นใจได้ว่าระดับไฟฟ้าเข้ากับรถของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ กำจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสัญญาณเตือนบนแผงหน้าปัด

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ทำงานราบรื่น

ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ

  • ใช้กับหลอด LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

  • ภายในบรรจุ: 2 หลอด

  • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

รับประกันประสิทธิภาพของหลอดไฟ LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

รถยนต์บางรุ่นมีปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับการอัพเกรดหลอดไฟ LED อะแดปเตอร์ CANbus ที่ไม่เหมือนใครของ Philips จะช่วยแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าทั้งหมดอย่างราบรื่น โดยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับไฟแจ้งเตือนบนแผงหน้าปัดหรือการกะพริบของหลอด LED

ติดตั้งง่าย

ด้วยการออกแบบขั้นสูง ทำให้อะแดปเตอร์ CANbus ติดตั้งง่ายเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก

ประสิทธิภาพสูงสุดทุกสภาพการใช้งาน

การออกแบบสำหรับยานยนต์โดยเฉพาะของอะแดปเตอร์ CANbus คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ท้าทายของการใช้งานในแต่ละวันภายในห้องเครื่อง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น