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191TE2LB/00
สัมผัสประสบการณ์การรับชมทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED
จอแสดงผลรุ่น 191TE2L พร้อมมอบความบันเทิง! ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมรายการทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED ผสานกับอินพุต HDMI, เสียงสเตอริโอและการควบคุมแบบสัมผัสที่ทันสมัย
T-line
18.5 นิ้ว / 47 ซม.
จูนเนอร์ทีวีในจอแสดงผลเพื่อใช้แสดงผลสัญญาณทีวีและข้อมูลคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
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