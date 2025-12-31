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จอ LED ที่มีจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล

191TE2LB/00

สัมผัสประสบการณ์การรับชมทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED

จอแสดงผลรุ่น 191TE2L พร้อมมอบความบันเทิง! ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมรายการทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED ผสานกับอินพุต HDMI, เสียงสเตอริโอและการควบคุมแบบสัมผัสที่ทันสมัย

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สัมผัสประสบการณ์การรับชมทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED

  • T-line

  • 18.5 นิ้ว / 47 ซม.

ระบบทีวีจูนเนอร์ในเครื่องสำหรับการชมรายการทีวีบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

จูนเนอร์ทีวีในจอแสดงผลเพื่อใช้แสดงผลสัญญาณทีวีและข้อมูลคอมพิวเตอร์

รองรับ HDMI เพื่อคุณภาพระดับสูงสุด ประสบการณ์มัลติมีเดีย

อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)

อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

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