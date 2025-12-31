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201T1SB/00
จอภาพดิจิตอล HD-TV ในสไตล์ที่ครบครัน
สัมผัสประสิทธิภาพมัลติมีเดียอันยอดเยี่ยมของจอแสดงผลที่มีสไตล์ เงางามและมีจูนเนอร์ทีวี HD ดิจิตอล ผสานกับ HDMI และอินพุต AV พร้อมเสียงทรงพลังของ 201T1 ที่ยกระดับความบันเทิงขึ้นอีกขั้น!
T-line จอกว้าง 51 ซม. (20")
1600 x 900 (HD+)
HDTV ช่วยให้คุณดูทีวีด้วยภาพความละเอียดสูงและคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องมีกล่องรับสัญญาณเพิ่มเติม ด้วยจูนเนอร์ DVBT ที่มีในตัวสามารถรับสัญญาณรูปแบบ MPEG-4 ที่ทันสมัยได้ คุณจึงสามารถรับสัญญาณและดูโปรแกรมทีวีความละเอียดสูงและข้อมูลมัลติมีเดียอื่นๆ ได้ในคุณภาพระดับดิจิตอล
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เวลาตอบสนองเป็นการวัดความเร็วในการตอบสนองของสัญญาณเป็นมิลลิวินาที เวลาตอบสนองที่รวดเร็วจะช่วยกำจัดภาพที่สร้างขึ้น ซึ่งอาจรบกวนการรับชมในขณะที่คุณดูภาพหรือวัตถุที่เคลื่อนไหว ในที่นี้หน้าจอ LCD นี้ให้เวลาตอบสนอง 5 มิลลิวินาที คุณจึงสามารถดูทีวี LCD ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คมชัด รวดเร็ว
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