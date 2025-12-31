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จอ LCD ที่มีจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล

201T1SB/00

จอภาพดิจิตอล HD-TV ในสไตล์ที่ครบครัน

สัมผัสประสิทธิภาพมัลติมีเดียอันยอดเยี่ยมของจอแสดงผลที่มีสไตล์ เงางามและมีจูนเนอร์ทีวี HD ดิจิตอล ผสานกับ HDMI และอินพุต AV พร้อมเสียงทรงพลังของ 201T1 ที่ยกระดับความบันเทิงขึ้นอีกขั้น!

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จอภาพดิจิตอล HD-TV ในสไตล์ที่ครบครัน

  • T-line จอกว้าง 51 ซม. (20")

  • 1600 x 900 (HD+)

การรับสัญญาณ MPEG4 HDTV ผ่านจูนเนอร์ DVBT

HDTV ช่วยให้คุณดูทีวีด้วยภาพความละเอียดสูงและคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องมีกล่องรับสัญญาณเพิ่มเติม ด้วยจูนเนอร์ DVBT ที่มีในตัวสามารถรับสัญญาณรูปแบบ MPEG-4 ที่ทันสมัยได้ คุณจึงสามารถรับสัญญาณและดูโปรแกรมทีวีความละเอียดสูงและข้อมูลมัลติมีเดียอื่นๆ ได้ในคุณภาพระดับดิจิตอล

รีโมทคอนโทรลสำหรับฟังก์ชันทีวี

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เวลาตอบสนองสูงสุด 5 มิลลิวินาที เพื่อภาพเคลื่อนไหวที่คมชัด รวดเร็ว

เวลาตอบสนองเป็นการวัดความเร็วในการตอบสนองของสัญญาณเป็นมิลลิวินาที เวลาตอบสนองที่รวดเร็วจะช่วยกำจัดภาพที่สร้างขึ้น ซึ่งอาจรบกวนการรับชมในขณะที่คุณดูภาพหรือวัตถุที่เคลื่อนไหว ในที่นี้หน้าจอ LCD นี้ให้เวลาตอบสนอง 5 มิลลิวินาที คุณจึงสามารถดูทีวี LCD ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คมชัด รวดเร็ว

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