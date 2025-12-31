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221T1SB1/00
จอทีวีดิจิตอล Full HD ในรูปลักษณ์ที่มีสไตล์
สัมผัสประสิทธิภาพมัลติมีเดียที่ยอดเยี่ยมด้วยจอแสดงผล Full HD 1080p ที่มีสไตล์ เงางามและมีจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล ผสานกับ HDMI และอินพุต AV พร้อมเสียงทรงพลัง 221T1 จึงยกระดับความบันเทิงขึ้นอีกขั้น!
T-line จอกว้าง 55 ซม. (21.5")
1920x1080 Full HD
จูนเนอร์ทีวีในจอแสดงผลเพื่อใช้แสดงผลสัญญาณทีวีและข้อมูลคอมพิวเตอร์
จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น
อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)
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