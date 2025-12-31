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จอ LED ที่มีจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล

221TE2LB/00

สัมผัสประสบการณ์การรับชมทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED

จอแสดงผลรุ่น 221TE2L พร้อมมอบความบันเทิง! ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมรายการทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED ผสานกับอินพุต HDMI, เสียงสเตอริโอและการควบคุมแบบสัมผัสที่ทันสมัย

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สัมผัสประสบการณ์การรับชมทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED

  • T-line

  • 21.5" (54.6 ซม.)

เทคโนโลยี LED ให้สีเป็นธรรมชาติ

LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

ระบบทีวีจูนเนอร์ในเครื่องสำหรับการชมรายการทีวีบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

จูนเนอร์ทีวีในจอแสดงผลเพื่อใช้แสดงผลสัญญาณทีวีและข้อมูลคอมพิวเตอร์

จอ LCD Full HD 1920x1080 พิกเซล

จอ LCD Full HD 1920x1080 พิกเซล

จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

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