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ยกเลิกการผลิต
221TE2LB/00
สัมผัสประสบการณ์การรับชมทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED
จอแสดงผลรุ่น 221TE2L พร้อมมอบความบันเทิง! ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมรายการทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED ผสานกับอินพุต HDMI, เสียงสเตอริโอและการควบคุมแบบสัมผัสที่ทันสมัย
T-line
21.5" (54.6 ซม.)
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
จูนเนอร์ทีวีในจอแสดงผลเพื่อใช้แสดงผลสัญญาณทีวีและข้อมูลคอมพิวเตอร์
จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น
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