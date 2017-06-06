รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
223V5LSB2/00
ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม
เพลิดเพลินไปกับภาพบนจอแสดงผล LED ของ Philips ที่มีสีสันสดใสนี้ และทำงานด้วย SmartControl Lite จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!
V Line
21.5" (54.6 ซม.)
SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
3.3
จาก 5
3
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ふくろう
06/06/2017
日本
ตรวจสอบผู้ซื้อ
コンパクトで、近くにうまく設置すれば大きな画面の代用になります
グレア表示が無かったので勝手にノングレアと思い込み、届いたものがグレアだったのでグレアの記載がほしかった。目線の高さによって画面のコントラスト等の見え方の変化が顕著なので、背景の反射に配慮して設置角度を調整する必要があります。付属のスタンドでは低すぎて見下ろした画面が白っぽくなるので、DIYで釣り下げ方式で最適位置に設置しました。画面は小さいが文字がクッキリ見やすいので１９インチ相当の使い方ができます。画質等の調整がパソコンからできるのも便利ですが時々機能を選択できない時がありました。
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 163V5LSB2 LED バックライト搭載液晶モニター
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 163V5LSB2 LED バックライト搭載液晶モニター
Kaomai
14/02/2016
ประเทศไทย
Driver For Windows10
Drivers For Windows 10 หาไม่เจอ.ในแผ่นที่ให้มากับเครื่องและ. ไม่มีให้ Download
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 203V5LSB2 จอภาพ LCD
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 203V5LSB2 จอภาพ LCD
chinpira
06/03/2020
日本
画面の横幅が、フレームに隠れている？
縦は大丈夫みたいですが、両端の数ピクセルが、フレームに隠れたような状態になってしまいます。(ブラウザなんかを最大にしたときに右端のスクロールバーが半分しか見えない、というとわかりやすいでしょうか？) USBにてモニターを接続していたりマルチモニタにしてたりで特殊な状態かもしれませんが、もし同じ症状や解決方法をご存知の方がいらっしゃいますでしょうか？
ข้อดี
小さくてよい。
ข้อเสีย
スタンドが固定、縦じまが出る、両サイドの数ピクセルが隠れる？？
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 163V5LSB2 LED バックライト搭載液晶モニター
วันที่ใช้ 2020-02-05
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 163V5LSB2 LED バックライト搭載液晶モニター
วันที่ใช้ 2020-02-05